Lassan milliárdos lesz Rogán Antal, találmányából is dől a pénz

Ködben, kesztyűben, éles helyzetben csak mérsékelt sikerrel lehetett pontosan lőni a rendőrök negyven éve tervezett pisztolyaival. Most 38 ezer új maroklőfegyvert vesz a szervezet, ráadásul magyar gyárból.

Évtizedek óta nem volt ilyen átfogó változtatás a rendőrségnél, mint amire most készül a szervezet: a testület minden hivatásos tagjának oldalfegyverét lecserélik. A kiszolgált kézifegyverek begyűjtése heteken belül megkezdődik, írja a police.hu , helyettük modern, cseh CZ pisztolyokat rendszeresítenek. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) már is bemutatta az új fegyvereket, és megkezdte az állomány új típusra való felkészítéséért felelős lőkiképzők oktatását. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint indokolt a váltás, hiszen mint minden technikai eszköz, a lőfegyver is elhasználódik, elfárad bizonyos lövésszám után. Ráadásul a jelenleg rendszeresített, több mint 40 éve használatban lévő PA-63-as típusok el is avultak. Hiszen tervezésükkor, negyven éve szinte elképzelhetetlen volt, hogy egy maroklőfegyver olyan szán-, és tokkialakítással rendelkezzen, ami segíti a pontosabb lövést – azért mert cserélhető az irányzék, vagy azért, mert alkalmas olyan kisegítő eszközök felszerelésére, mint a fegyverlámpa, vagy lézerirányzék. És az sem elhanyagolható szempont – különösen vészhelyzetben – hogy az új darabok a gyorsabb tárcsere lehetőségét kínálják. Fontos az is, hogy a markolatot a balkezesek vagy a jobbkezesek igényeihez legyen alakítható. Az új darabok mindezt tudják. Ráadásul a csehekkel közösen elindult egy pisztoly- és géppisztolyfejlesztési program – ennek keretében Kiskunfélegyházán gyár is épült, ahol magyar szakemberek készítenek olyan fegyvereket, melyeket a rendőrség és a honvédség bizonyos egységeinél rendszeresíteni lehet. S bár ezek cseh fejlesztések, az hogy Magyarországon gyártják (egyelőre csak összeszerelik) őket, azzal az előnnyel jár, hogy a javítás, az alkatrész-utánpótlás egyszerűen megoldható. A rendőrség speciális egységeinél, a személyvédelemben már régóta korszerű fegyvereket használnak, most az általános szolgálatot ellátó rendőrök kezébe is ilyenek kerülnek majd. A rendőrség a cserét részben azzal indokolja, hogy „négy évszakos” fegyvert keresett a rendőrség. Ez a kitétel azért fontos, magyarázta Tarjányi, mert a régi PA 63-ason olyan egyszerű irányzék volt, amit csak nappal, jó látási viszonyok között lehetett megbízhatóan használni. Azaz este vagy rossz időben – ködben, esőben – csak pontatlanul, vagy egyáltalán nem lehetett célozni vele. Hiába tanultak meg vele bánni a rendőrök a lőtéren, valós élethelyzetekben sokszor nem merték használni fegyverüket, mert a fennállt a veszélye, hogy kívülállókat ér a lövés. A kesztyűben való használat lehetősége is újdonság, a régiek elsütőbillentyűjét vékonyabb „kézmelegítők” felvétele esetén sem lehetett elérni.