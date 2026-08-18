Nem jön ki a matek: a korábbi propagandaminiszter összesen 2,1 milliárd forint találmányi díjat kapott, miközben a kifizetések nagyságához évi 12 milliárd forintos, a találmányhoz köthető hasznosítási bevételnek kellett volna társulnia.
422,8 millió forintot keresett Rogán Antal három éve szabadalmi védettséget nyert informatikai találmányából - számolható ki a miniszterelnöki kabinetfőnök elmúlt négy év során leadott vagyonnyilatkozataiból.
A Rogán Antalhoz közel álló Kertész Balázs a végső haszonhúzója annak a máltai cégnek, amely az egykor Rogán-irányította Fidesz-frakció hathatós segítségével négy éve mintegy kétszázmillió osztalékhoz jutott.
A propagandaminiszter 809 milliót takarított meg, viszont eladta házait és két nagy értékű festményét is.
Ráadásul Orbán Viktor politikai harcostársának számlájára a jövőben is hasonló nagyságrendű összeg érkezhet.
Több mint 250 millió forint EU-támogatást ítéltek meg a Rogán Antal által is jegyzett elektronikus aláírási rendszernek. A miniszter nem válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseinkre, ám idő közben kiderült, hogy az ügy szövevényes szálai egyenesen a szintén Rogán által kitalált Nemzeti Otthonteremtési Közösségekig vezetnek. A kabinetfőnök, ahogy zűrös ügyei kapcsán szokása, perrel fenyegette meg azokat az újságírókat, akik szerinte valótlanságot állítanak róla.