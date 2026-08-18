Magyarázatok helyett Rogán Antal perrel fenyegeti az újságírókat

Több mint 250 millió forint EU-támogatást ítéltek meg a Rogán Antal által is jegyzett elektronikus aláírási rendszernek. A miniszter nem válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseinkre, ám idő közben kiderült, hogy az ügy szövevényes szálai egyenesen a szintén Rogán által kitalált Nemzeti Otthonteremtési Közösségekig vezetnek. A kabinetfőnök, ahogy zűrös ügyei kapcsán szokása, perrel fenyegette meg azokat az újságírókat, akik szerinte valótlanságot állítanak róla.