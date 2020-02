„Orbán Viktor zöld kaméleon lett” - XXI. századi Magyarországot szeretne a Momentum

A Momentum, nem meglepő módon a „XX. századhoz” sorolta a Fideszt évértékelőjén.

Évértékelőt tartott a Momentum is (Orbán Viktor február 16-án teszi majd meg), nem volt meglepő, hogy a párt „XXI. századi politikai erőként” határozta meg magát a „XX. századi Fidesszel” szemben. Baja momentumos polgármestere, Nyirati Klára kezdett, mint mondta, 1990-ben még lelkes fideszes volt, de az 1993-as székházbotrány után a egész bajai Fidesz-szervezet felállt és kilépett. Nyirati Klára szerint a közélet, a nyilvánosság még a 80-as években sem volt ilyen befagyott, ma sokkal kevesebben mernek kiállni a véleményükkel, mint a Kádár-rendszerben. - De a Momentum nem a régi Fidesz - mondta, akkor Orbánéknak nem jelentett kockázatot, hogy a régi MSZMP helyett a Fidesz tagjai legyenek, ehhez képest most az állását veszítheti el, aki momentumos. A Fidesz már a kezdetektől a diktatúrát tűzte ki célul tűzte ki – mondta. Szerinte a Fidesz sem nem hazafi, sem nem keresztény, mert a hazafiság azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk mások kultúráját is, a kereszténység pedig azt, hogy például a tízparancsolat szellemében nem lopunk. Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes szerint a Momentum felelőssége most abban áll, hogy megmutassa: az irányítása alatt álló városokban jobb az élet, a momentumos városvezetők jobban vezetik településüket a fideszeseknél, nincs korrupció, van viszont átláthatóság. Kerpel-Fronius szerint ugyanakkor a koalíciós kormányzást is meg kell tanulniuk, akár úgy is, hogy a Momentum érdekei nem feltétlenül érvényesülnek. Vannak azért határpontok, például Kispesten a a Momentum helyi képviselője a baloldali többséggel szemben politizál. (Kispesten Lackner Csaba, egy helyi, azóta kizárt MSZP-s képviselő miatt van botrány, aki egy videófelvételen többek között arról beszélt, aki nem keres helyi képviselőként legalább évi 100 millió forintot, az nem tehetséges).

Fekete-Győr András, a Momentum vezetője közölte: a Momentum „európai, tisztességes, becsületes és zöld” vagyis XXI. századi országot szeretne, ehhez képest „az arca leszakad”, amikor azt látja, Orbán Viktor a vagyonnyilatkozata alapján még veszített is a vagyonából, miközben az egyik leggazdagabb család az országban az övék. - Ma már nem visz el senki az Andrássy út 60-ba, ha a miniszterelnökről viccelsz, de ahhoz, hogy az Andrássy úton legyen lakásod, a kormány spanjának kell lenned - mondta. Szerinte „ez a 70-es 80-as évek Magyarországa, mintha még mindig tartana a XX. század – fogalmazott. „2022-ben azonban véget érhet”, mert a Fidesz elfelejtette, hogy a fiatalokkal is foglalkozni kell. A Momentumra is szükség volt, hogy felismerje, ez mekkora hiba, ezért is van ma 22 éves helyettes államtitkár a kormányban. - De már elkéstek, a fiatalok nem őket választják. „Orbán Viktort és a Fideszt gőgös, a választókat a vadászkastélyokból lenéző politika jellemzi, ez ért véget 2019 október 13-án – mondta. A Momentum elnöke szerint „amíg a XX. század a Horthykról, Kádárokról, Orbánokról szólt”, a XXI. századnak Európáról, környezetvédelmemről kell szólnia. Ezért egy ilyen politikai erőnek bátrabbnak kell lenne, mint, hogy 93 ezer négyzetkilométerről gondolkodjunk, mert Európa, a Föld sorsa Magyarországé is. Ugyan Orbán Viktor is felismerte ezt részben, de ő „klímakaméleon” lett, nem őszinte a zöld elkötelezettsége. A Momentum emiatt 2020-ban klímaköröket kezd el építeni az országban.