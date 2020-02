Koalák százait dózerolhatták el takarítás közben Ausztráliában

A komposztálható poharak után vaníliás biscottiból készült csészékkel próbálja csökkenteni a műanyagszemetet az Air New Zealand.

G7. Kísérleti jelleggel részben ehető poharakba töltik a kávét az új-zélandi légitársaság járatain. A fogyasztható csészéket vanília ízesítésű biscottiból, azaz kemény süteményből készíti egy helyi cég. Mint állítják, a pohár tökéletesen zár, nem olvad, ezért a forró ital nem folyik ki belőlük – írta még korábban a BBC alapján a

Évente nyolcmillió pohár kávét szolgálnak fel a légitársaság járatain, a vállalat egy ideje már dolgozik azon, hogy ebből minél kevesebb végezze szemétként. Nemrég papírból és kukoricából készült, komposztálható poharakra álltak át, a gépek fedélzetén és a légitársaság váróiban is ezeket használják. Részben ezeket válthatja le az ehető verzió. Az utasok állítólag lelkesen fogadták az újítást, amelyet desszertes tálként is használnak.

A közösségi médiában azért nem fogadta mindenki örömmel az újítást. Főleg az ételallergiások kritizálták, hiszen a sütemény glutént, tejszármazékot és dióféléket is tartalmaz. A légitársaság válaszában azt közölte, használatban maradnak a komposztálható poharak is. A kommentelők azzal is vádolták a légitársaságot, hogy ez csupán marketingfogás, hogy elfedje a repülés környezetszennyező hatását.