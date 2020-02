Mert a baj Kínában sem jár egyedül: rajtaütésszerűen kitört a madárinfluenza is

Trumpot pedig narcisztikusnak és csalónak bélyegezte az üzletember.

Soros György szerint nem kérdés, hogy a nyílt társadalmat meg kell védeni, ez az egyik fő kihívás korunkban a tekintélyelvű irányzatokkal szemben. A másik nagy veszély a klímaváltozás. A milliárdos, aki pontosan tudja, hogy közellenség a világban a nacionalisták és populisták számára, abból az alkalomból nyilatkozott a Corriere Della Serának , hogy legújabb könyve most jelenik meg olaszul. Mint mondta, napjainkban teret nyernek azok a kormányok, amelyek arra használják fel hatalmukat, nehogy elveszítsék azt. Eközben személyes, illetve anyagi előnyöket szereznek, egy profitelvű és elnyomó rendszerben. Orbán Viktor például csak azon van, hogy az idők végezetéig ő gyakorolja az uralmat Magyarországon. Most éppen lázadás zajlik ellene, de ettől még a helyén marad. Az emberbarát befektető biztatónak tartja az alulról indult olasz Szardínia-mozgalmat, amely Salvini ellen szerveződött. Azt is jónak nevezte, hogy ezzel párhuzamosan különösen Európában sokkal aktívabbak lettek a polgármesterek, mégpedig olyan kérdésekben, mint az éghajlatváltozás és a belső migráció. Ebből a kettőből még nagyon jó sülhet ki a nyílt társadalom számára. Trumpról szólva azt fejtegette, hogy az elnöknek van tehetsége az emberek meggyőzésére, de csaló és narcisztikus. Esélyeit növeli a novemberi választásokon, hogy a Facebookon keresztül azt közöl a világgal, amit csak akar, így ki tudja használni a közösségi médiát. Az is mellette szól, hogy a demokratáknál túl hosszadalmas a megfelelő jelölt kiválasztásának folyamata.IÍly módon igazából csakis saját magatartása és a közvélemény reakciója az ellenfele. Remélhetőleg azonban egyre több embert ábrándít ki magából, ebben azért lehet bízni.