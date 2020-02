Tusk egyértelművé tette, mit gondol a Fidesz és a Néppárt viszonyáról, de a döntésre még várni kell

A gép nem szakította meg az útját, elrepült Skóciáig.

Több utas is összeesett, két fiatalt pedig mesterségesen kellett lélegeztetni a Ryanair Budapestről Edinburgh-ba tartó járatán – írja a hvg.hu a The Scottish Sun című lap híre alapján. Az egyik, Budapestről hazafelé tartó utas szerint a beszállásnál megszólalt a tűzjelző, de később nem volt semmi probléma. Egy órája lehettek a levegőben, amikor egyik pillanatról a másikra elájult egy 17 éves lány, akit újra kellett éleszteni. Hirtelen egy második utas is összeesett, majd ő maga is, és még egy negyedik. Mindenki pánikba esett, fogalmunk sem volt, hogy mi történik – mesélte. A gép a rosszullétek ellenére nem szakította meg az útját. A Ryanair hivatalosan csak két rosszullétről tud. A légitársaság szóvivője az esettel kapcsolatban azt közölte, a repülőgép személyzete orvosi segítséget kért, miután két utas rosszul lett. A járat rendben leszállt a skót városban, ahol orvosok várták őket.