Szabad szemmel: kormánypárti kommunikációs modell - így játsz államférfit, miközben ütnek

Orbán Viktornak kétségtelenül van érzéke az időzítéshez, hiszen pont akkor találkozott Brüsszelben a Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökével, amikor a Néppárt vezetése a Fidesz sorsáról vitázott, írta a Spiegel . Igaz ez még akkor is, ha előre lehetett tudni a döntést: marad a tagság felfüggesztése, a politikus mégis adhatta az államférfit. A kétoldalú egyeztetéseken az EU hosszú távú költségvetése volt napirenden, ez a kormányfő számára legalább olyan fontos téma, mint az EPP-nek a magyar párt tagsága. A pártcsaládnak nehezére esik, hogy kitegye Orbán szűrét. Tuskról tudni lehet, hogy ő a legszívesebben kihajítaná a magyarokat és ebben több kisebb tagpárt is támogatja, pl. a Benelux-államokból. Csakhogy ehhez a lépéshez nincs meg a többség, mert a spanyol, francia párt, de a CDU-CSU is ellenzi. A német uniópártok vezetői arra figyelmeztették az EPP első emberét, hogy nem szabad ajtóstul rohanni a házba. Nem akarnak ily módon menlevelet kiállítani Orbán részére, de osztják azt az aggályt, hogy a miniszterelnök csak tovább radikalizálódik, ha kiközösítik. A a hangulatot azért jellemzi, hogy Inge Gräßle, aki az EP Költségvetési Bizottságának elnökeként rendre tengely akasztott Orbánnal, a múlt pénteken nem volt hajlandó elmenni a kérdéssel foglalkozó CDU-s vezetőségi ülésre. Azzal érvelt, hogy nem kér a bohózatból, hiszen itt már előre eldőlt minden, miközben szabadulni kellene a Fidesztől. Ha nem ez történik, az szegénységi bizonyítvány, mondta. Az uniópártok főtitkárai most magatartáskódexet akarnak kidolgozni az EPP tagpártjai számára. Hogy ez nem lesz könnyű, az már kiderült a magyarországi helyzet felmérésével megbízott három bölcs munkájának kudarcából. Amiben közrejátszott az is, hogy Orbánnak nem sok kedve volt parírozásni. De a hármak leginkább egymás között nem tudtak egyezségre jutni. Konzervatív körökben úgy tudják, Schüssel a felfüggesztés eltörlése mellett kardoskodott, ám ebbe von Rompuy nem ment bele, hiszen a magyaroknál csak még rosszabbra fordultak a dolgok. Lásd a CEU kiűzetését, a média megszállását. Így tényleg semmi ok az intézkedés feloldására. Tusk taktikája alighanem arra irányul, hogy Orbán magától vegye a kalapját. Sok más néppárti vezető is szívesen látná ezt a megoldást. A mostani helyzetben a 12 magyar képviselő némi befolyást szavatol a miniszterelnöknek a pártcsaládon belül. Ám az EPP ügyeibe már nem tud beleszólni. Idáig azonban csupán fenyegetésekkel reagált. Néha PiS korifeusaival találkozik, időnként Salvinival. Arról beszél, hogy a kereszténydemokratáknak vissza kell találniuk a saját értékeikhez. De konkrét lépésekre még nem szánta el magát, csak a szóbeli kirohanásokig jutott el. Ám hogy lassan elveszti a türelmét, az kiderül abból, hogy találkozót kérd a szövetség legfőbb pártjaitól. Hétfőn Merkellel és Kramp-Karrenbauerrel tárgyal, és biztosan nem csupán a hétéves uniós költségvetésről.