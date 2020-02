Már a karlendítés sem fáj a Mi Hazánknak, három nácibarát tag is pozíciót kapott

Bár hetedannyi képviselőjük van, mint a Fidesznek, a KDNP így is túl tudta költekezni a nagyobbik kormánypártot - a több százmillióból jutott csapatépítésre, vendéglátásra és önreklámra is.

Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. A HVG az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikérte az Országgyűlés Hivatalától – a feldolgozott adatokból cikksorozatot írnak, ezt pedig a kisebbik kormánypárttal kezdik.



A visszafogottnak nem mondható kiadásokkal a kisebbik kormánypárt ötvenmillió forinttal túltett a nagyobbikon, a Fideszen is – ami nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy utóbbinak 116 képviselője van, a magát a választáson önállóan meg nem mérető kereszténydemokratáknak pedig durván hetedannyi, csak 17.

A rendezvénykiadásokban ugyanakkor nincsenek benne a kihelyezett frakcióülések költségei: bár a tanácskozást értelemszerűen a Fidesszel együtt tartja a kisebbik kormánypárti frakció, a cechet, úgy látszik, maga fizeti.

A szerződések listájában szerepel egyébként a jövő héten tartandó balatonfüredi kihelyezett frakcióülés költsége is, a 4 csillagos Flamingó wellnesshotelben már 169 ezer forintba kerül majd képviselőnként a 3 nap/2 éjszakás csomag. A frakcióülések – a többi képviselőcsoportnál nem látott módon – mindezeken túl is további költséggel jártak a KDNP-ben: a szerződésekből ugyanis kiderült, hogy kihelyezett frakcióülések és külső frakciórendezvények előkészítése és szervezése címen 2018. május 11. és 31. között 1,27 millió forintot fizettek egy bizonyos GML Productions nevű cégnek. Hogy pontosan mit csinált a cég három nappal a parlament alakuló ülése, és egy héttel az ezt előkészítő kihelyezett frakcióülés után, az sajnos nem derül ki a papírokból, az év második felére mindenesetre egy, a hvg.hu számára kiadott listán anonimizált magánszemélynek fizettek 1,78 milliót ugyanezért, majd 2019 januárja és június között újra a GML-t bízták meg újabb összesen 6 millió – vagyis havi 1 millió – forintért.

Hogy az ebbe az időszakba eső, februári, Fidesszel közös frakcióülésen túl merre járt még a KDNP, vagyis mit kellett szervezni havonta 1 millió forintért, az sajnos szintén nem derült ki a listából, a lap az interneten mindenesetre nem találta nyomát további külső frakciórendezvényeknek. A GML Productions amúgy a KDNP ifjúsági szervezetéből, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségből (IKSZ) indult, ma a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesületet vezető Gondi Mátyás Lajos cége. A kft. 2016-ban azzal az óriási szerencsével került a hírekbe, hogy egy hónappal a bejegyzése után máris a Szerencsejáték Zrt. támogatottjainak listáján találta magát. A rendezvényköltségeknek ezzel nincs vége, egy magánszemélynek havi 200 ezer forint dukál ”közreműködés rendezvényeken” címen. 2018 decemberében pedig egyetlen estére 600 ezer forintot fizetett a frakció egy, az Országház vadásztermében tartott adventi zongorakoncertre. Az összeg kedvezményezettje az Artonus Bt., amely Szilasi Alex zongoraművész vállalkozása (az eseményen készült fotók tanúsága szerint a kulturális élményben körülbelül harmincan részesülhettek). A képviselőcsoport ezen túlmenően is sokat törődhet munkatársainak szellemi feltöltődésével: 2018 májusától tavaly decemberig 4 millió forintért bíztak meg egy magánszemélyt kulturális célú programok tervezésével. Emellett az Országgyűlés Hivatalától kapott összesítés alapján 2018 májusa óta összesen nyolcmillió forintot fizettek ki „vezetési tanácsadás nyújtása” címen egy kft.-nek, a cégjegyzék szerint „egyéb sporttevékenységet” végző vállalkozás túlélő- és csapatépítő tréningekkel, airsoft-, paintball- és lézerharc-, valamint quad- és motorosszántúra-szervezéssel hirdeti magát. A kultúrán, gasztronómián és rekreáción túl önmaga megjelenítésére is sokat költött a kisebbik kormánypárti frakció: 2018 májusa és 2019 decembere között tízezer forint híján nyolcmillió forintot fizetett a gondola.hu portált is kiadó szegedi Netrióta Kft.-nek az alábbira: online újságfelületen a képviselőcsoport számára megjelenés biztosítása. Arról pedig már szintén a Népszava számolt be, hogy tavaly júniusban közel 9 millió forintért rendeltek maguknak egy imázsfilmet. A korábbi évek megbízotti listáján is szereplő kft.-ben korábban tulajdonos volt Haág Zalán szegedi KDNP-s képviselő is, akit a 2017-es szerződéslista alapján „honlap főszerkesztése” címen fizetett a frakció. Bár a magánszemélyként szerződöttek nevét ezúttal (egyelőre) nem ismerhettük meg, 2018 májusa és 2019 decembere között is folyamatosan élt – összesen 8,5 millió forintért ilyen tárgyú szerződés. A kdnp.hu impresszumában pedig továbbra is Haág Zalán neve olvasható. A HVG teljes, a fent idézettnél jóval hosszabb összeállítását ide kattintva tudják elolvasni.