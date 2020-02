Luxemburg is betiltja a meddőséget okozó növényvédőt, amit az Orbán-kormány is védelmébe vett

A valószínűleg rákot is okozó glifozátot az év végéig teljes tilalom alá helyezi a hercegség.

Az uniós tagállamok közül - Ausztria után - másodikként, Luxemburg is betiltja a növényvédőként használt, de a méhek pusztulásában is komoly szerepet játszó, valamint kutatások alapján az emberi szervezetet is komolyan károsító glifozát alkalmazását. Az Euronews azt írja, a nagyhercegség felülvizsgálja, és visszavonja a hatóanyagra kiadott forgalomba hozatali engedélyeket, és az idei év végéig teljes tilalom alá helyezi a glifozátot. Ausztria és Luxemburg magánakciójára azért van szükség, mert