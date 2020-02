A turisták kiszorítják az öltönyösöket: irodák helyett hotelek épülnek a Belvárosban

A szakszervezetek szerint az elmaradt kormányzati támogatás miatt rövidesen megszűnhet az egyes kocsis árufuvarozás és több ezer munkahely.

Több ezer munkahely szűnhet meg rövidesen, ha a kormány nem teljesíti a tavaly őszi ígéretét és nem támogatja a vasúti árufuvarozás egyik legfontosabb ágát, a szakmai nyelven „egyes kocsis” (vagy „szórt kocsis”) árufuvarozásnak nevezett tevékenységet - figyelmeztetett két vasutas szakszervezet. Becslések szerint a hazai vasúti áruforgalom negyedét adó „egyes kocsis” fuvarozásról akkor beszélünk, amikor a szállító nem egy teljes szerelvényt, hanem egy-egy vagonnyi árut ad fel a vasúton. Ilyenkor a rendező pályaudvarokra előzetesen beszállított kocsikból állítanak össze egy szerelvényt, majd azt továbbítják a célállomásra. A Magyarországon ezt tevékenységet egyedül ellátó Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél (RCH) jelen lévő két szakszervezet, a Vasutasok Szakszervezete és a VDSZSZ Szolidaritás közös közleményükben arra figyelmeztetnek, hogy az RCH tulajdonosa, az osztrák államvasutak (ÖBB) magyar kormányzati támogatás nélkül rövidesen felhagyhat ezzel a tevékenységgel. Ebben az esetben Magyarországon megszűnik ez a fajta áruszállítás, pedig a forgalmi adatokból jól látszik, hogy igény van rá. Zlati Róbert, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke a várható következményekről lapunknak azt mondta: ha megszűnik az effajta tevékenység, az RCH munkavállalóinak fele – mintegy ezer ember – veszítheti el a megélhetését, de rendező pályaudvarokat is be kellene zárni. A vasúti forgalom csökkenésével összesen akár kétezer ember - tolatásvezetők, kocsirendezők, járműkarbantartók – is munkanélkülivé válhatnak. Ráadásul az eddig vasúton, "egyes kocsikban" szállított 10-12 millió tonnányi árut – benne 2-3 millió tonna veszélyes jelölésűt –, a közutakon kellene majd eljuttatni rendeltetési helyére, ami jelentősen megterhelné az úthálózatot, és r áadásul a klímavédelmi célokat is veszélyeztetné . Csak a veszélyes áru mozgatásához 60-80 ezer tartályos kamionfuvar lenne szükséges. A probléma veleje, hogy a kisebb teheráru-tételek beszállítása és összerendezése igencsak munka- és költségigényes, így az egyes kocsis áruszállítás piaci alapon csak jelentős ráfizetéssel üzemeltethető. Zlati Róbert szerint a szakma úgy kalkulálja, hogy évi 4-5 milliárd forintos céltámogatásra lenne szükség, hogy gazdaságosan működjön az ágazat. Azonban az RCH-t még 2009-ben megvásárló osztrák vasutak éveken át saját zsebből – illetve a többi árufuvarozási tevékenységéből - finanszírozta a veszteséges egyes kocsis áruszállítást. Az utóbbi években a cég már nem tudta kigazdálkodni ezt a tételt, és veszteséggel zárta 2017-et és 2018-at is, illetve a hírek szerint a tavalyi év sem sikeredett rózsásabbra. Először már tavaly májusban figyelmeztetett az ágazat – akkor a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülettel közösen -, hogy magyar kormánytámogatás nélkül rövidesen ellehetetlenülhet az egyes kocsi fuvarozás. A szakmai jelzések is hozzájárultak, hogy tavaly szeptemberben stratégiai megegyezés született a Rail Cargo Group és a kormány nevében eljáró, a területért felelős, Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között. Szakmai forrásaink szerint az RCH tulajdonosa őszig vár, majd ha nem történik előrelépés az ügyben, úgy meghozza a döntést arról, hogy beszünteti-e ezt a tevékenységét.