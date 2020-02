Fizethetünk éjjel-nappal: nagy változás jön a bankolásban

Egy hónapon belül elindul az azonnali fizetési rendszer, ami nemcsak felgyorsítja az utalásokat, de bankszámlaszám helyett elég lesz akár egy mobilszámot is megadni.

Március 2-án elindul a hazai pénzforgalmi rendszer történetében mérföldkőnek számító azonnali fizetés, ami több ponton is megváltoztatja az eddigi bankolást. Az ügyfelek számára ezek közül az egyik leginkább érzékelhető változás az lesz, hogy a belföldi forintutalások 5 másodpercen belül megjelennek majd a célszámlán, és erről az utaló fél is visszaigazolást kap. Mindez nem csak munkaidőben lesz így, hanem a nap 24 órájában, hétvégén és ünnepnapokon is, feltéve, ha 10 millió forint alatti összegről van szó. Az efölötti összegeket a régi metódus szerint vezetik át a bankok, vagyis ez esetben például hétvégén nem érkezik meg célszámlára a pénz. Az ügyfelek persze a 10 millió feletti összeget részletekben is utalhatják, így ebben az esetben is tudnak élni az azonnali fizetési rendszer előnyeivel. Az 5 másodpercen belüli jóváírást minden banknak biztosítania kell március 2-ától, mint ahogyan azt is, hogy az ügyfelek úgynevezett másodlagos azonosítót regisztráljanak a bankszámlájukhoz, és annak segítségével utaljanak – mondta el egy háttérbeszélgetésen Schreiber Réka, az Erste Bank központi operáció vezetője. A másodlagos azonosító lehet e-mail cím vagy mobiltelefonszám, amelyet a számlavezető banknál regisztráltatni kell (az ügyfél hiába adott meg korábban ilyen elérhetőségeket a banknak, kifejezetten regisztrálni kell az adott számlához az azonosítót, mivel egy másodlagos azonosítóhoz csak egy bankszámla tartozhat). Ha ezt megteszi az ügyfél, akkor a bankszámlaszám helyett elég csak a mobilszámát megadnia annak, akitől utalást vár. A bankszámlaszámokat ugyanis sokkal bonyolultabb megjegyezni, míg saját e-mail címét és telefonszámát jó eséllyel mindenki fejben tartja. A másodlagos azonosító jól jöhet, ha például egy baráti társaság egy éttermi számla kifizetésén osztozik: egyikük rendezi a végösszeget, a többiek pedig neki utalják el azonnal a rájuk eső részt. Egy nagyobb társaság esetében mindezt tovább egyszerűsítheti az azonnali fizetési rendszer egy másik újdonsága, a fizetési kérelem. Ezt annak lehet elküldeni, akitől a pénzt meg szeretnénk kapni, ha pedig a másik fél azt elfogadja egy gombnyomással, akkor máris beérkezik a pénz a számlára. A jövőben ily módon a közműcégek is beszedhetik a különböző szolgáltatások díjait, de akár a mesteremberek is kérhetik így az elvégzett munkájuk árát az ügyfeleiktől. Ez azonban még inkább a jövő zenéje, a fizetési kérelem lehetőségének biztosítása ugyanis nem kötelező eleme az azonnali fizetési rendszernek. Mint Bek-Balla László, az Erste digitális csatornák és contact center igazgatóság vezetője megjegyezte: a bankok készültsége e téren eltérő, hiszen a pénzintézetek most főként a rendszer stabilitására fordították energiáikat, illetve a másodlagos azonosító és az 5 másodperces átvezetési idő van most előtérben. Az Ersténél egyébként lesz lehetőség a fizetési kérelmek indítására: még tesztelik annak rendszerét, de a lehető legrövidebb időn belül szeretnék bevezetni. Az azonnali fizetési rendszer lehetőséget nyújtana az úgynevezett QR-kódok széleskörűbb használatára is. Bek-Balla László szerint ez egy igazán „készpénzgyilkos” eszköz lehetne. A kiskereskedők vagy a piaci árusok ugyanis gyakran hivatkoznak arra, hogy nem éri meg nekik kiépíteni az elektronikus fizetéshez szükséges rendszert. A kereskedő bankszámlájához tartozó QR-kódot azonban ki lehetne nyomtatni, az ügyfelek pedig azt leolvasva azonnali utalással kiegyenlíthetnék a vásárlás összegét. Ez egy teljesen ingyenes lehetőség lenne egy kereskedő számára, hogy lehetővé tegye vásárlóinak az elektronikus fizetést. Ahhoz persze, hogy az ilyen típusú vásárlások gördülékenyen menjenek, még rengeteg banki fejlesztésre is szükség van. A szürkegazdaságban mozgó cégeknek pedig nem is igazán érdekük az elektronikus fizetési megoldások bevezetése, hiszen azokon keresztül sokkal jobban nyomon követhető a pénzmozgás és így az adófizetési kötelezettség is. A Magyar Bankszövetség ezért is javasolta nemrégiben, hogy egy bizonyos árbevétel felett kötelező legyen a cégeknek biztosítaniuk ügyfeleik számára az elektronikus fizetés lehetőségét.