Tragédia: legkevesebb 38 halálos áldozata van két lavinának Törökországban (fotók)

A korábban ismertetett 28-ról immár 38-ra emelkedett a Törökország keleti részén bekövetkezett két lavina halálos áldozatainak száma, miközben nem tudni, hogy pontosan hányan rekedtek a hó alatt - közölték a török hatóságok szerdán. Az első hóomlás kedden késő este egy országúton történt a keleti Van tartományban található Bahcesaray (Bahcsiszeráj) körzetben. A hótömeg egy hókotrót és egy kisbuszt söpört el. Öten életüket vesztették, a kisbusz sofőrje és hat utasa megmenekült, ketten azonban eltűntek.

A második lavina az eltűnteket kereső mentőegység 33 tagjának életét követelte, köztük csendőrökét, faluőrökét, tűzoltókét és önkéntesekét - közölte a katasztrófavédelem (AFAD). A faluőrök a török államtól azért kapnak fizetést, hogy fegyverrel védjék a délkelet-törökországi hegyekben tevékenykedő kurd szeparatistáktól a régió főként kurdok lakta falvait. Az AFAD ugyancsak tudatta, hogy a második szerencsétlenségnek 53 sérültje is van. Az nem egyértelmű, hogy az AFAD által bevezetett "sérültek" kategóriája megegyezik-e azokkal, akiket a korábbi közlések "kimenekítettekként" tüntettek fel. A túlélők utáni kutatásban az AFAD, a török Országos Mentőszolgálat (UMKE), a török Vörös Félhold, a tűzoltóság, a csendőrség több száz alkalmazottja, illetve számos helyi önkéntes vesz részt. A környező tartományokból is érkeztek egységek. A mentési munkálatokat a sűrű köd, az erős hóesés és a szél is akadályozza.

A török belügyminisztérium előzőleg még arról számolt be, hogy 10-15 ember rekedhetett a hó alatt, a mentőszolgálat 30 tagját pedig sikerült élve kiemelni a hótömegek alól, őket azóta kórházban kezelik. Bahcesaray település polgármestere, Meki Arvas az NTV török hírtelevízió élő adásában azt mondta, hogy a túlélők között senki sincs életveszélyben. Van tartomány kormányzója, Mehmet Emin Bilmez később viszont úgy nyilatkozott, hogy a kimentettek közül kilenc embernek súlyos az állapota. Egyúttal kiemelte: nem tudják, hogy pontosan hányan maradtak még a hó alatt. A kimenekítettek között volt Recep Tayyip Erdogan török elnök egyik főtanácsadója, Gülsen Orhan is, aki az első lavinát követően érkezett a helyszínre. Süleyman Soylu török belügyminiszter a január 24-i, Richter-skála szerinti 6,8-as erősségű, 41 halálos áldozattal járó délkelet-törökországi földrengés óta a nem messzi Elazig tartományban tartózkodott, ahonnan szerda délután a mostani incidens helyszínére utazott. Az NTV török hírtelevízió szerdán arra emlékeztetett, hogy Törökországban a természeti katasztrófák közül a földrengéseket követően lavinákban halnak meg a legtöbben: 1890 óta 1227 lavinában összesen 1417-en vesztették életüket így a kis-ázsiai országban.