Már a lavina előtt is vizsgálódtak Recsken, az andezitbányában most is egymást érik a robbantások

Eladatná, illetve bérlakásra cseréltetné a recski sárlavinában érintett házakat az MR Közösségi Lakásalap. A polgármester szerint ezzel csak a lakók változnának, a probléma nem.