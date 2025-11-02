Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap.
A síelők személyazonosságáról és a halálesetek részleteiről a következő napokban adnak tájékoztatást.
Egy negyedik személyt sikerült élve kimenteni a hótömeg alól.
Eladatná, illetve bérlakásra cseréltetné a recski sárlavinában érintett házakat az MR Közösségi Lakásalap. A polgármester szerint ezzel csak a lakók változnának, a probléma nem.
Szombaton Svájcban is lavina történt.
Hárman az osztrák Alpokban, ketten a svájci Alpokban lelték halálukat.
A természeti jelenség okozta balesetről készített turistafelvétel segített a hó alá rekedtek megtalálásában.
Eddig csak egyiküket sikerült élve kiemelni.
Ül az idilli kis család, helyes apu, helyes anyu, két édi gyerek a síparadicsom éttermének teraszán.
Az áldozatokat még nem azonosították, így nem tudni, hogy vannak-e köztük külföldiek.
A Salzburg tartományban történt szerencsétlenségben hárman vesztették életüket, ketten pedig megsérültek.
Észrevétlen maradt volna, ha nem szakadnak el miatta távközlési kábelek.
Már elindult a mentési akció, amikor újabb lavina érkezett.
Hangos ugatásukkal hívták fel a figyelmet a lavina által elsodort és betemetett gazdáikra.
A TASZSZ hírügynökség szerint az incidens oka mesterségesen előidézett lavina lehetett.
Az egyetemistákból álló kilencfős, Igor Gyatlov vezette turistacsoport az Urál északi részén, a Holatcsahl hegy közelében furcsa körülmények között halt meg. Az ügyészség most lezárta a tragédia utáni nyomozást.
Felkutatásukat akadályozta, hogy azóta is több lavina zúdult a térségre.
Az egyik hógörgeteg egy 11 tagú külföldi túrázócsoport három tagját sodorta el.
A kabuli katasztrófavédelmi hivatal egyik tisztségviselője szerint 26 ház részben vagy egészében összedőlt az ítéletidő következtében.
A második hóomlás az eltűnteket kereső mentőegység 33 tagjának életét követelte.
Két gyerek és egy nő életét vesztette, a hóomlásnak azonban további áldozatai is lehetnek.
Pénteken a téli sportot űzőket és a hegymászókat fokozott figyelemre intették, mert sok friss hó esett a térségben, s a viharokat követő időjárás javulás miatt megnövekedett a balesetek lehetősége.
Az alpinisták a 3295 méteres Howse-csúcsot mászták, amikor vélhetően lavina sodorta el őket.
A mentőalakulatoknak csak néhány mászóeszközt sikerült megtalálniuk, nem sokkal később a rossz időjárási körülmények miatt be kellett szüntetniük a keresést.