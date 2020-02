„Hagyományőrző szervezetként” alakult újra a Munkásőrség

A Budavári Önkormányzat lefoglalta a Kapisztrán teret, ezért nem indulhat onnan a szélsőjobboldali szellemiségű Kitörés emléktúra – erősítették meg lapunk információját az I. kerületben.

A túra – tájékoztatták a Népszavát az önkormányzatnál – nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá, a szervezők előzőleg területfoglalási engedélyt sem kértek. Most már hiába is kérnének. Azt, hogy szombaton pontosan honnan startol majd a túra, egyelőre nem tudni: cikkünk írásakor az esemény honlapján még a Kapisztrán tér szerepelt rajthelyszínként. Nem a Budavári Önkormányzat elszigetelt fellépéséről van szó. 1945 februárjában a Várba szorított magyar és német csapatok megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűből: a szélsőjobboldalon ezt nevezik „becsület napjának”. Az évfordulóhoz közeledve a párbeszédes V. Naszályi Márta vezette I. kerület közös közleményt adott ki a II. kerületi önkormányzattal, ahol a szocialista Őrsi Gergely, valamint a XII. kerülettel, ahol a fideszes Pokorni Zoltán a polgármester. „Hetvenöt évvel ezelőtt ért véget az a hadművelet, amelynek következtében a magyar főváros nagy része romba dőlt, lakosai közül több tízezren elpusztultak, másokat pedig hosszú időre elhurcoltak” – áll a közleményben. Az említett önkormányzatok különböző közterületeken saját emlékprogramokat szerveznek, a részletekről pénteken a három polgármester, V. Naszályi Márta, Őrsi Gergely és Pokorni Zoltán sajtótájékoztatón számol be. Budapest ostromában mintegy 120 ezer katona és közel 40 ezer civil vesztette életét. Emlékük ápolása közös érdekünk, az áldozatokra emlékezni magától értetődő kegyeleti gesztus – hívták fel a figyelmet. Ugyanakkor elhatárolódnak minden olyan rendezvénytől, amely az eseményeket „nem egységében, minden fél szempontjait figyelembe véve, hanem valamely oldal szenvedéseit idealizálva, szélsőséges módon mutatja be”. Elfogadhatatlannak tartják, hogy „önkényuralmi jelképek viselésével, félelmet keltő ruházatot viselve bárki meggyalázza az áldozatok emlékét”. Február 8-án, szombaton két antifasiszta tüntetés is lesz. Az egyiket Donáth Ferenc magánszemélyként jelentette be délután 3-tól a Bécsi kapuhoz, a kezdeményezéshez az Európai Baloldal is csatlakozott. A másik tiltakozást az „autonómok” szervezik délután egytől a XII. kerületi Városmajorban: náci-nyilas szervezetek részvételével itt rendezik meg a becsületnapos demonstrációt. Ahogyan arról beszámoltunk , korábban három szélsőjobboldali rendezvényt megtiltott a rendőrség. Két esetben a bejelentő belenyugodott a döntésbe, a harmadik esetben viszont bírósághoz fordult. Ennek nyomán a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a rendőrségi tiltást, a Városmajorban így nincs jogi akadálya a demonstráció megtartásának. A rendőrség honlapján (igaz, nem könnyen) fellelhető tiltó határozat tanúsága szerint a bejelentő tagadni próbálta, hogy a városmajori rendezvénynek köze van a becsület napjához. Amikor a rendőrségen arról kérdezték, miért pont arra a napra jelentette be az eseményt, az illető hevenyészett magyarsággal kifejtette: „Azért ekkor tartjuk meg a rendezvényt, mert két fő ok van. Az egyik, a téli hónapok hozták azokat a kihívásokat, ahol legzordabb körülmények között is embernek kellett maradni a katonának, a második egyszerűen személyes, mert ekkor ér rá a legtöbb barátom részt venni az eseményen”. A rendőrséget nem győzte meg az érvelés, és a gyülekezési törvény paragrafusaira hivatkozva megtiltotta a demonstrációt. Szerettük volna ismertetni az ítéletet, amelyben a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a rendőrségi tiltást (és ezzel lehetővé tette a szélsőjobboldali esemény megtartását). A rendőrségtől azt a választ kaptuk, hogy a bíróság teljes ítéletét a Fővárosi Törvényszéktől tudjuk beszerezni, mert a bíróság az adatkezelő szerv. A törvényszék viszont közölte, hogy a „hatályos eljárásjogi szabályok alapján az eljárás iratai csak az ügyben érdekelt felek részére nyilvánosak, így a határozatot nem áll módunkban megküldeni”.