Orbán legfőbb szövetségese nyíltan tesz az uniós jogra

Két nappal az iowai jelöltállító gyűlések után még mindig nem világos, hogy ki is nyerte a demokrata párti jelöltek versenyét.

Iowa összesen 41 választott delegátust küldhet a Demokrata Párt júliusban Milwaukee-ban tartandó elnökjelölő konvenciójára. Kis államról lévén szó, ez az összes delegátusnak alig egy százaléka. Lapzártánk idején a szavazatok 71 százalékos összesítése mellett Pete Buttigieg volt polgármesternek jutott a legtöbb helyi delegátus (akik majd megyei, körzeti és állami szintre is elviszik a mögöttük állók voksait), de csak hajszállal előzte meg Bernie Sanders szenátort. Mögöttük kissé leszakadva Elizabeth Warren szenátor, majd még hátrébb Joe Biden következett. Ez az első eset, hogy háromnál több pályázó érte el a delegátusok megszerzéséhez szükséges 15 százalékos küszöböt. A képen valamit módosít, hogy a leadott szavazatok terén Sanders áll jobban. A helyzet pedig még ennél is bonyolultabb, hiszen van egy harmadik adatsor is, amely azzal kiegészítve mutatja az erőviszonyokat, hogy az 1681 választókörben a 15 százalék alatt maradó jelöltek hívei hogyan választottak maguknak második kedvencet. Itt is Sanders áll az élen, és a számokból látszik, hogy Biden a helyszínek egy részén a küszöb alatt maradt. Iowa nem csak kicsi, de nagyon fehér is. Ezért nem jelzi egyértelműen a párt választóinak szimpátiáit. Az itteni eredmények jelentősége áltlában abban áll, hogy az éllovasok lendületet kapva utazhatnak a kedden következő New Hampshire-be, majd a többi februári előválasztásra, Nevadába és Észak-Karolinába. Az első sikerek nagyobb sajtófigyelmet és több donort is jelentenek, és emiatt legtöbbször a mezőny is gyorsan néhány fősre szűkül. Idén azonban a szavazatösszesítő telefonos applikáció hibája miatt megcsúszitt a számlálás, s ezért ezek a hatások is csak mérsékelten érvényesülnek. A média érdeklődése ráadásul ezekben a napokban megoszlik Trump kongresszusi beszéde, az impeachment végszavazása és az előválasztás között. A Demokrata Párt elnökjelöltségére a négy említett politikuson kívül még Michael Bloomberg volt new york-i polgármester is esélyes. A világ egyik leggazdagabb embereként sokkal többet költött tévéreklámokra, mint tíz, még versenyben lévő vetélytársa összesen – viszont kifejezetten a március 3-ai „szuperkeddre” koncentrál, amikor egyszerre 14 államban (plusz Szamoán) állítanak delegáltakat. Országos szinten Bloomberg Buttigieggel holtversenyben már a negyedik helyen áll. Az Iowában várakozások alatt szereplő Bident is korai lenne leírni. Egyrészt országosan még mindig vezet a felmérésekben. Másrészt ő a február 29-én esedékes észak-karolinai előválasztáson vehet lendületet, mivel népszerű az ottani, többségükben fekete demokrata párti szavazók között.