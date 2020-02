Emberrablás kormánygéppel - Pozsony kiutasított egy vietnámi diplomatát

Az angol kabinet a jövőben nem hajtja be az előfizetési díjakat.

Mostanában minden oldalról támadják a BBC-t, Boris Johnson pedig azzal fenyeget, hogy átalakítja a legendás közszolgálati médium finanszírozási rendszerét, éppen akkor, amikor populisták Európában sok helyütt kétségbe vonják a közrádiók és –tévék létjogát. Magyarországon és Lengyelországban pedig a két intézmény jobboldali-populista, illetve nemzeti-konzervatív erők kezére jutott, a vélemények sokszínűsége már nemigen jellemző rájuk. A brit kormány azt tervezi, hogy a jövőben nem hajtja be mindenáron az előfizetési díjakat, éspedig arra hivatkozva, hogy egyre többen digitális platformokra térnek át. De a BBC-n csattant az ostor azért is, mert a társadalmat erősen megosztotta a Brexit és mind a két oldal kifogásolta a közmédia idevágó jelentéseit. Vagyis két tűz közé került. Így most alighanem lemondhat akár évi 200 millió fontos bevételről is. Azt már bejelentette a cég, hogy 450 embert elbocsát a 6 ezer fős hírszolgálattól. Nagyon úgy néz ki, hogy Johnson fellépése nyomán búcsút inthetünk annak a BBC-nek, amelyet idáig ismertünk, és amely a kiegyensúlyozott tájékoztatást hirdeti.