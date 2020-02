Kimondta a bíróság: nem hittek az orvosoknak, ezért halt meg a másfél hónapos babájuk

A Fővárosi Törvényszéknek viszont még mindig nincs elnöke.

Áder János köztársasági elnök 2020. február 6-ával az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettesévé nevezte ki Harangozó Attilát. Az elnökhelyettesi posztra már az OBH új, tavaly év végén választott elnöke, Senyei György írt ki pályázatot idén január 7-én. Senyei a 12 évre alkotmánybíróvá választott Handó Tündét váltotta az OBH élén. Harangozó Attila kinevezésével immár három elnökhelyettese van a bíróságok igazgatási feladatait végző OBH-nak; rajta kívül a tavaly ősszel kinevezett Répássy Árpád - akit korábban sokan az OBH elnöki posztjára is esélyesnek tartottak - és Vajas Sándor tölti még be a posztot. Harangozó 1997 óta teljesít szolgálatot a bírósági szervezetben, 2000-ben kapott bírói kinevezést a Váci Városi Bíróságra. 2001-től a Szegedi Városi Bíróság, majd 2003-tól a Csongrád Megyei Bíróság büntető ügyszakos bírája volt. A Szegedi Városi Bíróság elnöki tisztségét 2003-tól 2005-ig töltötte be, majd 2005 és 2012 között a Szegedi Ítélőtáblán ítélkezett. 2012-ben az OBH elnöke előbb a Szegedi Ítélőtábla büntető kollégiumvezetőjévé, majd az ítélőtábla elnökévé nevezte ki. 2018-tól a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke. 1996 óta a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának oktatója, címzetes egyetemi docens. Ugyancsak január 7-én Senyei György pályázatot írt ki a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöki posztjára február 17-i határidővel. A legnagyobb hazai bíróságnak több mint két éve nincs rendes, hat évre kinevezett elnöke. Az előző elnök, Fazekas Sándor megbízatása 2018. január elején járt le, s Fazekas hiába pályázott kétszer is egyedüliként - az összbírói értekezlet támogatásával -, Handó Tünde mégsem nevezte ki. Ehelyett előbb 2018 májusában a korábban plágiumbotrányba keveredett Polgárné Vida Juditot bízta meg egy évre az FT elnöki feladatainak ellátásával, majd egy újabb eredménytelen pályázat után tavaly júniusban Tatár-Kis Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék elnökét - Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár sógorát - bízta meg ugyancsak egy évre a feladat ellátásával. Az FT elnöki posztja az egyik legfontosabb bírói vezetői poszt: a törvényszéken dolgozik a magyar bírák csaknem egyharmada, s az FT külön jogkörökkel bír, ezért különösen kényes kérdés, hogy ki vezeti a fővárosi bírói szervezetet.