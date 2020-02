Közelít a nyílt óceánhoz a világ legnagyobb jéghegye

Világszerte 80 légikikötőt önthet el a víz 2100-ig, ha egy métert emelkedik a tengerek szintje.

A Világ Erőforrásai Intézet (WRI) nevű, környezetvédelemmel foglalkozó washingtoni agytröszt elemzése szerint egyméternyi tengerszint emelkedés esetén világszerte 80 repülőteret öntene el a víz 2100-ig. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) 2019-es előrejelzése szerint a globális tengerszint nagyjából 60-110 centiméterrel emelkedhet 2100-ig, amennyiben az üvegházhatású gázok kibocsátása tovább erősödik.

A szakemberek szerint még ha sikerül is teljesíteni a 2015-ös párizsi klímaegyezmény célkitűzését - vagyis a Föld felmelegedését az iparosodás előtti korszakhoz képest legfeljebb 2 Celsius-fokban korlátozni -, akkor is csaknem 45 repülőtér fog víz alá kerülni a világ alacsonyan fekvő területein egy várhatóan fél méternyi tengerszint-emelkedés nyomán. Mindez azt jelenti, hogy ha sikerül is megfékezni a klímaváltozást, akkor is szükség lesz az alkalmazkodásra, például tengerparti védőgátak formájában.

A WRI szerint az érintett repülőterek között van a világ legforgalmasabb légikikötőinek egy része, például New York mindhárom nemzetközi repülőtere, valamint a kínai Jencseng Nanjang Nemzetközi Repülőtér. A tanulmány a szélsőséges meleget és a súlyosbodó természeti katasztrófákat is a repülőtereket fenyegető, éghajlattal összefüggő tényezők közé sorolta.