Megválasztása után egy nappal bejelentette távozását Türingia kormányfője

Hatalmas volt a felháborodás, hogy a szélsőjobb támogatásával lett a tartomány miniszterelnöke.

Megválasztása után egy nappal bejelentette távozását a németországi Türingia tartomány új miniszterelnöke csütörtökön. Thomas Kemmerich, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa erfurti tájékoztatóján közölte, hogy pártja tartományi törvényhozási (Landtag) frakciója kezdeményezi a testület feloszlatását, hogy lemossák a miniszterelnöki tisztség intézményéről azt a "szégyenfoltot", amely annak révén keletkezett, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt támogatásával választották meg a pozícióra . Mint mondta, ez elkerülhetetlenül azzal jár, hogy távozik a tisztségből, illetve új választást tartanak a tartományban. Aláhúzta, hogy az AfD egy aljas trükkel megpróbált kárt tenni a demokráciában, a liberálisok pedig elhárítják ezt a próbálkozást. Thomas Kemmerich az erfurti Landtagban szerdán tartott miniszterelnök-választás harmadik fordulójában szerezte meg a tisztséget. Az AfD-s képviselők ebben a fordulóban kihátráltak saját jelöltjük mögül, és valamennyien az FDP-s indulóra szavaztak, aki pártja, a AfD, valamint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatása révén egy vokssal megelőzte a Baloldal (Die Linke) jelöltjét, Bodo Ramelow ügyvezető kormányfőt. A váratlan fordulat országszerte megdöbbenést okozott és tiltakozást váltott ki, számos nagyvárosban tüntetéseket tartottak amiatt, hogy az AfD támogatásával választottak miniszterelnököt Türingiában. Tiltakoztak pártok, társadalmi szervezetek és egyházak. A németországi zsidó közösség több vezetője is elítélte a történteket, hangsúlyozva, egy demokráciában nem fordulhat elő, hogy jobboldali radikálisok támogatásával tesznek meg valakit kormányfőnek. Kemmerich csütörtöki tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy ugyan mérlegelték a reakciókat, az FDP-frakció nem külső kényszerből, hanem belső meggyőződésből kezdeményezi a Landtag feloszlatását. Arra a kérdésre, hogy miért nem elégszenek meg a bizalmatlansági indítvánnyal, amelynek révén új miniszterelnöke lehetne a tartománynak a parlament feloszlatása nélkül, kijelentette, "a demokratáknak demokratikus többségre van szükségük", és ilyen többséget a mostani erőviszonyok mellett nem lehet kialakítani. Ezért ismét fel kell kérni a választókat, hogy hozzanak döntést a törvényhozás összetételéről. Az FDP-s politikus leszögezte, hogy nem működtek együtt, nem működnek együtt és a jövőben sem működnek együtt az AfD-vel.

Christian Lindner, az FDP szövetségi elnöke ugyancsak Erfurtban tett sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy Thomas Kemmerich "az egyetlen lehetséges, és egyetlen helyes döntést" hozta meg, és így "24 órán belül kiszabadította magát az AfD-től való függésből". Mint mondta, demokratikus párt nem működhet együtt az AfD-vel, és nem kerülhet függőségi viszonyba vele. Christian Lindner az FDP türingiai szervezetének vezetőivel folytatott válságtanácskozás után arról is szólt, hogy Thomas Kemmerich döntésével olyan helyzet állt elő, amely lehetővé teszi pártelnöki munkája folytatását. Azonban a történtek után mégis bizalmi szavazást kér személyéről az elnökségben, és ezért péntekre összehívja a testületet egy rendkívüli ülésre. Hozzátette: elvárja a CDU és elnökétől, Annegret Kramp-Karrenbauertől, hogy az FDP példáját követve rendezze sorait. A tartományi alkotmány szabályai szerint a Landtag feloszlatásához a testület legkevesebb kétharmadának támogatása szükséges. Ezért az FDP-nek az előrehozott választás gondolatával egyetértő eddigi kormánypártok - a Baloldal, a szociáldemokraták (SPD) és a Zöldek - mellett az AfD-re vagy a CDU-ra is szüksége van. A CDU tartományi szervezete csütörtökön elutasította, hogy előrehozott választást tartsanak a tartományban. Közleményük szerint nem lehet a választópolgárokat folyton megszavaztatni csak azért, mert az eredmény nem felel meg a politikusoknak. A türingiai CDU ezzel ismét szembehelyezkedett a párt szövetségi vezetőségével, amely az előrehozott választást tartja a legjobb megoldásnak. Ezt emelte ki Paul Ziemiak pártfőtitkár is berlini nyilatkozatában, amelyben üdvözölte a feloszlatásról szóló kezdeményezést, és bejelentette, a CDU szövetségi vezető testületei pénteken rendkívüli ülésen értékelik a helyzetet. Türingiában a Baloldal-SPD-Zöldek alkotta koalíció a tavaly októberi Landtag-választáson ötévi kormányzás után elveszítette a többségét. A 16 német tartomány között Türingia volt az egyetlen, amelyben az egykori Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) utódszervezete és nyugati baloldali csoportok egyesülésével létrejött Baloldal vezetésével működött kormány. A koalíciós pártok hosszú egyeztetés után abban állapodtak meg, hogy az új ciklusban megpróbálják kisebbségben folytatni a kormányzást. Ez a kísérlet fulladt kudarcba a szerdai kormányfőválasztáson.