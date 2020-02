Használhatatlan a gyep, nem lesz hétvégén Újpest-FTC

A kormány bőkezűen támogatja a Magyar Tenisz Szövetséget, az áprilisi nemzetközi férfi torna több százezer eurós jogdíját is vállalta. A pénzt bő négy hónapja meg is kapta a szövetség, hogy kifizesse azt a jogtulajdonosnak, aki azóta is hiába várja a pénzt. Ebbe már a főtitkár is belebukhatott.

elmaradt budapesti WTA-tenisztorna után ezúttal az április 20-26. között megrendezendő ATP-viadalról derült ki, hogy ott is komoly problémák merültek fel. A lapunk birtokába került dokumentumok alapján tavaly októberig kellett volna a MTSZ-nek átutalni az esemény több százezer eurós jogdíját Ion Tiriac jogtulajdonos részére. Ez azonban máig nem történt meg, ezért a madridi 1000-es torna versenyigazgatója, Gerard Tsobanian – Tiriac megbízásából – Szabó Tünde sportért felelős államtitkárhoz fordult. Csakhogy a jogdíj kifizetéséhez szükséges összeget az Emmi - a vonatkozó kormányhatározatnak eleget téve - még tavaly októberben átutalta az MTSZ számlájára. Szabó Tünde a napokban írt is egy levelet Szűcs Lajosnak, az MTSZ - amúgy fideszes országgyűlési képviselő - elnökének, amiben emlékeztette a pénz átutalására, egyben tájékoztatást kért a szövetség elnökétől arról, hogy miért nem fizette ki a szövetség eddig a budapesti ATP-verseny jogdíját. Újabb komoly botrány tört ki a Magyar Tenisz Szövetségnél (MTSZ). Azután ezúttal az április 20-26. között megrendezendő ATP-viadalról derült ki, hogy ott is komoly problémák merültek fel. A lapunk birtokába került dokumentumok alapján tavaly októberig kellett volna a MTSZ-nek átutalni az esemény több százezer eurós jogdíját Ion Tiriac jogtulajdonos részére. Ez azonban máig nem történt meg, ezért a madridi 1000-es torna versenyigazgatója, Gerard Tsobanian – Tiriac megbízásából – Szabó Tünde sportért felelős államtitkárhoz fordult. Csakhogy a jogdíj kifizetéséhez szükséges összeget az Emmi - a vonatkozó kormányhatározatnak eleget téve - még tavaly októberben átutalta az MTSZ számlájára. Szabó Tünde a napokban írt is egy levelet Szűcs Lajosnak, az MTSZ - amúgy fideszes országgyűlési képviselő - elnökének, amiben emlékeztette a pénz átutalására, egyben tájékoztatást kért a szövetség elnökétől arról, hogy miért nem fizette ki a szövetség eddig a budapesti ATP-verseny jogdíját.

Lapunk több forrásból úgy értesült, hogy az MTSZ ma több órás rendkívüli elnökségi ülést tartott, ahol Szűcs Lajos elnök felmentette pozíciójából Richter Attila főtitkárt.

Hosszú hetek hiábavaló próbálkozása után végre elértük Richtert, aki a Népszavának azt mondta, információnkat nem kommentálja és egyelőre nem szeretne nyilatkozni. Szűcs Lajos sem kívánta megerősíteni vagy kommentálni értesülésünket, érdeklődésünkre annyit mondott: néhány nap múlva Richter Attila fog válaszolni kérdéseinkre.

Szűcs Lajos és Richter Attila a 2019 májusi közgyűlésen Fotó: Népszava

Az elmaradt torna

A legújabb botrány csak ráadás a február végére tervezett, de kínos körülmények között lemondott magyarországi WTA-torna ügye mellett. Ennek fő felelősének is sokan Richter Attilát tartják. Ez a verseny volt egyébként az akadálya a korábban éveken keresztül a Római Teniszakadémián tartott Hungarian Grand Prix (HGP) nevű, szintén a WTA, a nemzetközi női szövetség égisze alatt megrendezett tornának, két hasonló esemény ugyanis nem lehet egy országban. Ezért azt 2014 óta Bukarestben rendezi meg. A kínos körülmények között visszamondott februári verseny elmaradtával Márky Jenő, a HGP jogtulajdonosa beadta fellebbezését a WTA-hoz, hogy újra Budapesten rendezhesse meg a versenyt.

Márky Richter Attilát, az MTSZ főtitkárát nevezte meg a kialakult helyzet felelősének. Mint lapunknak eljuttatott közleményében írja, Richter és a szövetség szakmai igazgatója nem jelezte időben a budapesti helyszín problémáit a versenyzők felé, adatlapot sem biztosítottak számukra, ami a jogaikat védi és alternatívát sem adtak. Mindketten becsapták a játékosokat és ezzel nagy kárt okoztak. Január 5-én, a nevezés lezárása előtt le kellett volna mondaniuk a versenyt, mivel abban az esetben az IMG-t és a WTA-t terhelte volna a felelősség, hogy helyszín és adatlap nélkül indították el a verseny nevezését, de azzal, hogy ezt nem tette meg és minden alap nélkül megnevezte a debreceni Főnix Csarnokot helyszínként, a felelősséget az MTSZ-re hárította. Úgy kötött 3 éves megállapodást amerikai üzleti partnerével, hogy erre nem volt felhatalmazása sem a magyar államtól, sem az MTSZ elnökségétől. (A torna elmaradása miatti 900 millió forintos kötelezettségvállalást valakinek ki kell fizetnie. Az egyelőre nem világos, hogy kinek, de nagyon úgy tűnik, hogy az egyébként több száz millió forintos adósságot maga előtt görgető MTSZ-nek.)

"A törvénytelen, felelőtlen és hamis alapokon nyugvó üzleti megállapodással akarta a magyar kormányzatot arra kényszeríteni, hogy az utolsó pillanatban, a helyzet súlyosságára tekintettel kisegítsék, és pénzügyi támogatást nyújtsanak" - írja Márky. "Richter Attila mind ezzel nem csak a magyar teniszsportot hozta rendkívül nehéz helyzetbe, hanem a kormányzatot is belerángatta a kétes üzleti versenyébe. Közel 40 éves gazdasági vezetői tapasztalatom alapján és Magyarországon azon kevesek közé tartozva, akiknek rálátásuk van a nemzetközi versenyek működésére és megvalósítására, határozott meggyőződésem, hogy a kialakult helyzet miatt, amellyel a 24. órában vagyunk, a magyar tenisz sportág teljes pénzügyi és erkölcsi válsága miatt, minél előbb a teljes vezetést fel kell függeszteni és válságkezelő ügyvezetőt kell kinevezni az MTSZ élére" - írja Márky.