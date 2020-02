Újabb, több százezer eurós botrány a tenisz szövetségnél

Nem csillapodnak a kedélyek a Hungarian Ladies Open körül még azt követően sem, hogy a tenisztornát szégyenszemre törölni kellett WTA versenynaptárából.

Arról, hogy a versenyt nem tudják megrendezni múlt szombaton a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) számolt be, amely a Hungarian Grand Prix torna jogtulajdonosát, Márky Jenőt tette mindezért felelőssé, aki az MTSZ közleménye szerint megvezette a kormányt.



Márky ezzel szemben vasárnapi közleményében azt írta: Richter Attila, az MTSZ főtitkára a teljes felelőse a kialakult helyzetnek, hazárdjátékot játszott és elbukott, mert előre megtervezve arra számított, hogy az államot rá tudja kényszeríteni az 1043/2019 (II.18) számú kormányhatározat visszavonására és a támogatási összeg átcsoportosítására a februári eseménye megrendezésére.

A 24.hu birtokába került dokumentumok szerint – amelyek valódiságát több magát megnevezni nem kívánó forrásunk is megerősítette – a WTA vezetése január 12-én kelt levelében arról tájékoztatta a Hungarian Ladies Open amerikai jogtulajdonosát (IMG), hogy tudomásul vette, a 2020-2022-es időszakra is rendelkezik a magyarországi torna jogtulajdonával, és a versenyt e három évben az MTSZ rendezi meg. Ezt a tájékoztatást a WTA úgy kapta meg, hogy nem volt mögötte valós pénzügyi fedezet és elnökségi határozat, ami fölvetheti akár a hűtlen kezelés gyanúját is. A WTA leveléből az is kiderül, hogy a szabályzat szerint a magyarországi torna minden joga, kötelezettsége, így az elmaradás okán a felelőssége is azé, aki megrendezi – azaz az MTSZ-é. A 900 millió forintos kötelezettségvállalás elég ambiciózus ahhoz képest, hogy az állam nem támogatja eseményt, és az MTSZ több száz milliós adósságállományt görget maga előtt, kormányzati támogatás híján a március elején a férfi Davis Kupa világcsoportjába jutásért folyó párharcot sem képes megrendezni.

Egy másik levélből az derül ki, hogy az amerikai jogtulajdonos bemutatott a WTA-nak egy dokumentumot, amely szerint a magyar kormány támogatásáról biztosította az IMG budapesti rendezvényét – ezért a WTA nem támogathat ezen a területen másik ugyanolyan versenyt.



Mindezek azért megdöbbentőek, mert a feljebb említett kormányhatározat arról szól, hogy a kormány a jövőben nem a szövetség által 2017 és 2019 között megrendezett Hungarian Ladies Opent támogatja, hanem a Márky-féle júliusi Hungarian Grand Prix hazahozatalához és megrendezéséhez biztosít kormánygaranciát. Mindebből arra lehet következtetni, hogy hamis dokumentumokat kapott a WTA Magyarországról – Márky is erről írt közleményében. Lapunk úgy tudja, Márky a keddi határidőig beadta fellebbezését a júliusi verseny helyszínének megváltoztatása érdekében, így a WTA kedvező elbírálása esetén 2013 után újra Magyarországon rendezheti azt meg.

A zavaros történet egyik fontos szereplőjét, az MTSZ főtitkárát jó ideje nem éri el sem a Népszava, sem az ügyben „nyomozó” más portálok.