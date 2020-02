N. Kósa Judit: Pázmány, a nagy túlélő

Az ötödik kerület és Erzsébetváros után Terézváros is szigorít az elektromos rollerek használatán.

Erre a hétre terveztek egyeztetést a terézvárosi önkormányzat képviselői a legnagyobb elektromos roller megosztó szolgáltatás, a Lime vezetőivel – tudta meg lapunk. Erre azok után volt szükség, hogy a sokasodó lakossági panaszok nyomán nemrég az ötödik, majd a hetedik kerület után immáron Terézváros is úgy döntött, hogy nem mehet úgy tovább az elektromos rollerek használata, mint eddig. A szolgáltatás tavalyi megjelenése és berobbanása óta ugyanis a belvárosban az utcakép részévé váltak a járdán, vagy a leglehetetlenebb helyeken szertehagyott rollerek. Ahogy az is problémát jelent – szerencsére egyelőre komolyabb balesetről nem érkezett hír – hogy a szolgáltatást előszeretettel igénybe vevő, gyakran emelkedett hangulatban lévő bulituristák nagy sebességgel hasítanak a rollerekkel a járdán a gyalogosok között. Terézváros a napokban közleményben tudatta, hogy február elsejétől közterülethasználati engedélyhez köti a rollerek használatát. Mint azt a kerületnél elmondták: amennyiben engedély nélkül használják a rollereket, úgy az ilyenkor kiszabható bírság a közterület használati díj tízszeresét is elérheti. (Arról, hogy mekkora a díj, csak annyit mondott a kerület, hogy azt a kérelemben jelzett terület nagysága, illetve a terület használatának időtartama határozza meg. A kérelem elbírálásáról a tulajdonosi bizottság vagy a képviselő-testület dönt.) Az önkormányzat szerint a távlati cél az, hogy a rollereket a használat után rendezetten, erre kijelölt helyeken tárolják, mint például a MOL Bubi esetén a kerékpárokat, de az önkormányzat nyitott egyéb javaslatokra is – fogalmaztak a kerületnél. Hogy a terézvárosi döntés után a Lime marad-e a kerületben, vagy kivonul onnan – ahogy az korábban az ötödik kerületben történt – egyelőre kérdéses. A Lime egyelőre csak annyit mondott, hogy mint minden hasonló esetben, most is felvette a kapcsolatot az önkormányzattal, és készen áll az együttműködésre. „Európa-szerte szorosan együttműködünk a helyi közösségekkel és hatóságokkal annak érdekében, hogy fenntartható, mindenki számára hozzáférhető mikromobilitási szolgáltatást kínáljunk a nagyvárosok számára.

A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a dokkoló nélküli rendszer jelentősen hozzájárul világszerte több millió felhasználó életminőségének javításához. „Célunk, hogy egy költséghatékony, mindenki számára elérhető, dokkolóállomások nélküli megoldás segítségével formáljuk újjá a városi közlekedést” - fogalmaztak. A cég közleménye inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szolgáltatás igénybe vevőit kell meggyőzni a rollerek helyes használatáról. Így a felhasználóik minden rollerezés megkezdése előtt útmutatót kapnak az applikáción belül a helyes rollerhasználatról és közlekedési szabályokról, ideértve a parkolást és a járdahasználatot. A megfelelő parkolásról kötelező fotót feltölteni minden egyes használat után, a feltöltött fényképek elemzésével be tudják azonosítani a rollerrel helytelenül parkoló felhasználókat, és visszajelzést küldenek számukra. Ezen felül egy külön erre a célra fenntartott szerelő- és karbantartó csapatuk működik Budapesten, akik a nem megfelelően elhelyezett rollereket begyűjtik. Nagyon úgy néz ki azonban, hogy a kerületeket egyelőre nem győzte meg a cég érvelése. Mint arról korábban írtunk, Belváros-Lipótváros önkormányzata még tavaly nyáron egy rendeletben közterületi értékesítésnek nyilvánította a rollermegosztó szolgáltatást, majd erre hivatkozva begyűjtötte a kerületben szétszórt, néhány tucat járművet és azokat csak közigazgatási eljárás után adta vissza a szolgáltatónak. A Lime akkor válaszul "kivonult" a kerületből. Ezt követően Erzsébetváros közgyűlése január végén döntött úgy, hogy közterület-használati engedélyhez köti a rollerhasználatot. Mint azt a kerületnél elmondták: az intézkedést követően az e-roller kölcsönző cég szakmai és jogi képviselőjével megkezdődtek a tárgyalások. „Nekünk az a célunk, hogy ez az eszköz úgy legyen jelen a kerületben, hogy javítson, és ne rontson az itt élők, dolgozók, közlekedők közérzetén. Ehhez szükséges megoldást találni az eszközök kulturált elhelyezésére és önkormányzatunk szerint a rollerek végsebességének csökkentésére is” - fogalmaztak a kerületnél. A probléma lényege, hogy jelenleg ex-lex helyzetben vannak a rollerek, mivel a hatályos KRESZ alapján nem lehet besorolni ezeket a járműveket. Ugyan a Belügyminisztérium (BM) állásfoglalásai alapján segédmotoros kerékpárnak minősülnek, azaz járdán nem, csak közúton lehetne ezeket a járműveket használni. Azonban ez jogilag mindenképpen problémásnak minősül, mivel a KRESZ alapján 300 wattos teljesítményű jármű sorolható a segédmotoros kategóriába, míg az e- rollerek jó része (így az Lime járművei is) 250 wattos motorral üzemel, azaz a megbírságolt rolleres bízvást mehet bíróságra jogorvoslatért. Ugyanakkor tény, hogy vannak olyan, akár 1000 wattos rollerek is, amelyekkel a használók 30-40 kilométer per órás sebességgel is tudnak hasítani.