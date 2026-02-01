"Jaj úgy élvezem én a strandot, ottan annyi a szép és jó"

Amikor beleragad a szandál az olvadt aszfaltba, az ember hűvösre vágyik. Gyakran felmerül a kérdés, hogy elődeink hogyan vészelték át a kánikulát, amikor nem voltak klimatizált terek? Hát strandra mentek. Nézze meg, milyen volt a Balaton száz éve, tudtak volna-e távolságot tartani a Széchenyi fürdőben és milyen volt, mikor még lehetett fürdeni a Dunában a belvárosban!