A munkásmozgalom és a Trieszti nő története.
Kereki Sándor 1968-ban tizenhat évesen, még gimnazistaként kezdett el fényképezni a lakóhelye környékén, Budapest VI. és VII. kerületében az édesapjától a születésnapjára kapott fényképezőgéppel. A fotózást nem tanulta iskolában, csupán járta az utcákat, és megörökítette az embereket és a különféle élethelyzeteket. Noha a fotózással 1980 körül felhagyott, 2021-ben a Fortepan fotóarchívumba számos képe felkerült és óriási sikert aratott.
Képeslapokon és térhatású sztereófényképeken keresztül nyerünk bepillantást Budapest 150 évvel ezelőtti aranykorába a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán.
A hírhamisító Papp Dániel a szokásos cinikus módján egymondatos üzenettel (nem beszélgetni kell, hanem a törvényeket betartani) intézte el a párbeszédre irányuló kérést. Az MTVA úgy rendelkezik néhai fotósok felvételeivel, hogy még a hozzátartozók kéréseit is felülírja.
Hangsúlyozzák, archívumuk bárki előtt nyitott.
A körülményekből arra lehet következtetni, hogy az MTVA-ról van szó.
Igencsak meglepődne, ha az 1941 előtti Magyarországon kéne autót vezetnie, ugyanis addig hazánkban a baloldali közlekedés szabályai szerint haladt mindenki. A több hónapos átállás idején nem volt egyszerű a közlekedés, mert vidéken az új hajtási rend már 1941. július 6. óta érvényben volt, ám a fővárosban csak november 9-én vezették be. A Fortepan képeivel barangoljon ön is Budapesten, mintha Londonban lenne!
Amikor beleragad a szandál az olvadt aszfaltba, az ember hűvösre vágyik. Gyakran felmerül a kérdés, hogy elődeink hogyan vészelték át a kánikulát, amikor nem voltak klimatizált terek? Hát strandra mentek. Nézze meg, milyen volt a Balaton száz éve, tudtak volna-e távolságot tartani a Széchenyi fürdőben és milyen volt, mikor még lehetett fürdeni a Dunában a belvárosban!
Az idei Aegon Irodalmi Díjat Nádasdy Ádám Jól láthatóan lógok itt című tavalyi verseskötete nyerte. A szerzőnek a napokban jelent meg új könyve, melyben Fortepan-fotókhoz írt szövegeket.
Szép számmal akadtak Budapest történetében elátkozott vállalkozások, de bízvást idesorolhatjuk Erzsébet királyné szobrát is.
Duna, Tisza, Dráva, Száva… A közmegegyezés a történelmi magyar címer négy ezüstsávját a középkor óta ezzel a négy folyóval azonosítja, így nem csoda, hogy Pest egyik legnagyobb közkútján is ők kaptak helyet. Hárman mint leányalakok – a Tisza ölében halakkal teli hálóval, a Dráva kagylókkal, a Száva meg csak úgy, amint „tétlenül néz maga elé” –, a Duna viszont diadalmas Poszeidonként, evezőre támaszkodva.
Ha adhatok egy jó tanácsot, azt javaslom, intézzék úgy, hogy mikor majd felállítják a szobrukat, a köz még emlékezzen önökre. Mert itt van például Csengery Antal, akinek Almássy téri emlékművét látva még csak-csak eszébe jut az embernek, hogy őróla nevezték el a közeli Csengery utcát; de amikor a bronzalakot eredeti helyén, a Városliget szélén pillantjuk meg, legfeljebb tanakodhatunk, miért száműzték őt a fák közé.
Bezerédi Gyula egy közelebbről nem megnevezett Sáros megyei vár falán úgymond felfedezte Tinódi Lantos Sebestyén régi arcképét, amihez hozzáálmodta a magyar leventéket jellemző nemes, karcsú termetet. Az 1903 júniusában megejtett szemlén a szoborbizottság a művet sikerültnek nyilvánította, egy évre rá ki is öntötték a figurát.
Hol másutt állna Semmelweis Ignác szobra, mint a pesti Rókus kórház közelében? Elvégre az anyák megmentője ebben a kórházban vezette a szülészetet, mindenekelőtt itt ismerte föl, hogy az orvos a kezén, ruháján hordozott kórokozókkal maga idézi elő az asszonyokat megölő gyermekágyi lázat.
Köröskörül a XIX. század, középen pedig a legnemesebb XX.: Nyiri István buszvégállomása valóban úgy nézett ki az Erzsébet téren, mint valami eltévedt ufó. Pedig nem ő tájolódott el, hanem a történelem.
Korábban a nemzet nem kedveskedett rezidenciával a képviselőház elnökének.
Az új növények tizenöt-húsz év múlva fogják megmutatni, milyennek képzelte a szakember az új Kossuth tér „nem túl sűrű, de nem is túl ritka” növényzetét.
Van olyan, hogy egy szobrásznak egyszerűen elege lesz egy témából. Horvay János például hat év alatt legalább tízszer formálta meg Kossuth alakját, és a ceglédi, kiskunlacházi, nagyatádi, rakamazi, soltvadkerti, hajdúnánási, békéscsabai, karcagi, pécsi és szeghalmi változat után fogott neki az Országház elé 1908-ban megrendelt emlékműnek. Meglehet tehát, hogy a Batthyány-kormány tagjainak tartására, arckifejezésre ráülő letargia egyszerűen a szobrász lelkéből fakadt.
Tudják, melyik a Drechsler-palota Pesten? És ha azt mondom, Orbán és Tarlós a buszon?
A Nagyvásárcsarnok kitartóan omladozik, legfeljebb olykor egy forgatás, koncert vagy sportesemény veri fel a csendjét.