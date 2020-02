Tanyasi terror: vasvillára hányta volna haragosait egy mezőszentgyörgyi gazda

Férjet-feleséget egyaránt le akart szúrni a korábbi sérelmei miatt őrjöngő férfi.

Több ember ellen elkövetett emberölési kísérlet miatt felelhet egy 36 éves mezőszentgyörgyi férfi, aki a nyomozás adati szerint február 5-én támadt rá régi haragosára és annak élettársára -írja a police.hu . A gyanúsított egy ismerőse társaságában lovaskocsiján utazott, amikor észrevette az egyik udvaron álló sértettet.

Vita, majd dulakodás alakult köztük, a támadó pedig lekapta kocsijáról a vasvillát, és többször megütötte ellenfelét – felé is szúrt, amit ugyan áldozata hárított, de keze így is megsérült.

A dulakodás hangjaira kirohant az udvarra a sértett felesége is, de az őrjöngő férfi őt sem kímélte: megütötte a villával, s próbálta leszúrni is. Szerencsére azonban a gyanúsított utastársa ezúttal közbeavatkozott, félrerántotta a nőt a döfés elől. A Fejér Megyei Rendőr-kapitányság nyomozói elfogták a villás ámokfutót, és kihallgatása után őrizetbe vették. A rendőrség kérte a gyanúsított letartóztatását is, ám az ügyben eljáró bíróság a bűnügyi felügyelet elrendelése mellett döntött, vagyis a 72 órás őrizet lejárta után a támadó hazatérhet.