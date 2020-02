Agyonlőtték az ámokfutó thaiföldi katonát - 27-en haltak meg a lövöldözésben

Válogatás nélkül lövöldözött Nahon Racsaszima város több pontján.

Legkevesebb tizenhét embert lelőtt, és több másikat megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima (másik nevén Korat) városban, az ámokfutó elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban - jelentette a rendőrség és a helyi média. A férfi géppisztollyal a város több pontján válogatás nélkül tüzet nyitott az emberekre, akik közül a legújabb hírek szerint 17-en haltak meg. A sebesültek száma húsz felett van. Az ámokfutót órák óta nem tudják elfogni. A thaiföldi védelmi minisztérium közlése szerint lezárták és körülvették a bevásárlóközpont épületét, ahonnan több száz embert sikerült kimenekíteni, de nem tudni, még hány ember lehet bent. A rendőrök és katonák megrohamozták az áruházat, hogy elfogják a lövöldöző férfit a Terminal 21 nevű bevásárlóközpontban. A férfi röviddel a vérengzés előtt azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy "a halál elkerülhetetlen mindenki számára", és kirakott egy fotót is a saját kezéről, amelyben egy lőfegyvert tartott. A Facebook azóta törölte a gyanúsított profilját. A férfi először egy háznál lövöldözött, majd egy katonai támaszponton új fegyvert szerzett, és ott is lövöldözni kezdett. A közösségi médiában megjelent több, a bevásárlóközpontnál készült videofelvétel is, amelyeken látszik, ahogy az emberek a parkoló autók között keresnek fedezéket, miközben a férfi lövöldözik.