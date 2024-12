Ámokfutó orvos gyilkolt egy New York-i kórházban

A New York-i rendőrségnek sikerült azonosítania azt a férfit, aki lövöldözni kezdett péntek délután a bronxi Lebanon kórházban, New Yorkban; Dr. Henry Bello volt az elkövető, aki korábban maga is az intézményben dolgozott - írja az atv.hu.