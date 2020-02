Visszakozott Palkovics tárcája: mégsem köteleznék önkéntes túlmunkára a tanárokat

A csavarhoz egy gyilkossági ügy adott mintát.

A Fenyő-gyilkosság ügyében indult perek egyesítéséhez hasonló - a korábbi hazai joggyakorlattól eltérő - jogi csavarra készül a Fővárosi Törvényszék az Andrássy úti paloták esetében is. Egy „rendes” pert vonnak össze egy perújítással, közös perben egyesítve az ingatlanpanamák miatt korábban indított, eddig külön futó eljárásokat. Az ingatlanfejlesztők nem sokkal a rendszerváltozás után kivetették hálójukat az Andrássy úti palotákra. A Verók Isván és helyettese, Fürst György vezetése alatt álló VI. kerületi MSZP-s többségű terézvárosi önkormányzat képtelen volt ellenállni a gyors pénzszerzés csábításának. A nyitányt az egykori Balettintézet jelentette, amit 1997-ben 220 millióért adtak el és két évtizedig állt romosan az Operával szemközt. (20 évvel később 7,5 milliárdért kelt el.) Ebből nem lett per, nem így az Andrássy 21. eladásából, amelyet az Amelus Kft. egy fürdőszobaszalonért és nettó 295 millióért kapott meg 2004-ben. A lakók pertársaságot alakítottak, amelyhez később csatlakozott a Fővárosi Főügyészség is, mert a pályázat nélküli értékesítéssel sérült a közérdek. A Legfelsőbb Bíróság 2010 októberében semmissé nyilvánította a szerződést, visszaadta az önkormányzat tulajdonába az ingatlant, az Amelus erre 2 milliárd forintos kártérítési igénnyel lépett fel. A kerület új, Hassay Zsófia által vezetett fideszes képviselő-testülete 2016-ban ismét meghirdette az ingatlant, amit megint az Amelus vett meg, ezúttal 1,37 milliárd forintért, de ebből 733 millió forint kártérítésként visszajárt a cégnek, amely közben tulajdonost váltott és Jellinek Dánielhez került. Az ingatlanmogul korábban főként plázákat vásárolt, de tavaly megvette a Széchenyi fürdő melletti Hotel Gellértet és a hírek szerint örömmel birtokolná a hányatott sorsú Rác Fürdőt és Hotelt is. Az Andrássy út 3. és 47. 2004-es eladása azonban azóta is tartó perfolyamba torkollott. Hosszú nyomozás után a Fővárosi Törvényszéken 2011-ben kezdődött meg a per, amelyben a korábbi képviselő-testület 13 tagját vádolták meg hűtlen kezeléssel. Az Andrássy út 47. szám alatti soklakásos műemlék házat a kerületben akkortájt bevett gyakorlat szerint versenyeztetés nélkül adta el az önkormányzat nettó 150 millióért az Ennet Kft.-nek. Az ügyészség által megrendelt új értékbecslés az ingatlan lakott értékét 342,2 millióban határozta meg. Az Ennet kész volt megfizetni a különbséget, de az akkor már Hassay Zsófia vezette testület a perre hivatkozva visszautasította az ajánlatot. A korábbi adásvételi szerződés egyébként addigra semmis volt, mivel a házban helyiséget bérlő Oktogon Kft. rögtön az Ennet tulajdonjogának bejegyzése után megtámadta a szerződést. A Losonczy Pál jobbikos politikus és üzlettársai tulajdonában álló cég ugyanis szintén megvette volna a palotát, mivel az épületben működött a kávézójuk. Ajánlatukra választ sem kaptak az önkormányzattól. A később szintén a Jobbik színeiben politizáló Gyenge Zsolt kerületi képviselő viszont Losonczy érveit mérlegelve feljelentést tett. Losonczyt is beperelte az önkormányzat, a vádat 2012-ben ejtették. (Losonczy korábban a VIII., tavaly ősszel az V. kerületben indult az önkormányzati választáson.) A Fővárosi Főügyészség kérelmére az Andrássy út 47. büntetőperét később összevonták az Andrássy út 3. szám alatti Saxlehner-palota eladása miatt indult eljárással. Ott a kár értékét 573,8 millió forintra becsülték. Az ingatlanper évekig folyt, Verók István közben meghalt, de Fürst bíróság elé állhatott. A korábban Rolls Royce-szal furikázó Fürst még egy közép-afrikai ország útlevelét is beszerezte, abban bízva, hogy diplomataként rá nem vonatkoznak a magyar törvények. Nem jött be a csel. A Fővárosi Törvényszék 2018. februárjában jogerőssé vált ítéletében bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett hűtlen kezelés bűntettében, amiért két év, végrehajtásában öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Emellett Fürstnek és társainak 123 millió forintot és annak kamatait kell fizetni a VI. kerületi önkormányzatnak.

A Fővárosi Főügyészség arról tájékoztatta lapunkat: nem sokkal az ítélet kihirdetése után perújítási indítványt terjesztettek elő Fürst György terhére, mivel a korábbi eljárásban nem szereplő önkormányzati ingatlanok - Anker köz 1-3. szám, Andrássy út 21., 23., 35., 45. szám, Liszt Ferenc tér 7. szám és Oktogon tér 4. - áron aluli értékesítését szintén Fürst előterjesztései alapján bonyolították le. Az így okozott vagyoni hátrány, illetve a veszélyeztetett érték összesen 1,66 milliárd forint.

Ezeket a palotákat érintő perújítást vonják össze várhatóan azzal az eljárással, ami a Pesti Központi Kerületi Bíróságon már folyik a Jókai utca 10. áron aluli privatizációja miatt. Az egykori MSZP-SZDSZ-koalíciós önkormányzat 15 képviselője ellen tavaly szeptemberben indult per jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt. A vádirat szerint az elidegenítést támogató képviselők megsértették a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi, illetve a vételárképzésre vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályokat, így reális esélye volt annak, hogy az önkormányzatot vagyoni hátrány éri. Az, hogy ez nem így történt, nem nekik köszönhető. A szintén Fürst György alpolgármester előterjesztése alapján megszavazott eladás ugyanis meghiúsult, mert a vevő nem teljesítette a felújítási kötelezettségét, ezért a szerződéseket felbontották. A vádirat szerint valódi értékénél csaknem 60 millió forinttal olcsóbban adtak volna túl az ingatlanon.