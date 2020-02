Kifarolt a kormány a buszbeszerzésből: jönnek az öreg járművek a 3-as metró pótlására

Állami támogatás híján a BKV negyven darab használt jármű megvásárlására tesz javaslatot a mai igazgatósági ülésen – értesült lapunk.

Minden megállapodás érvényben marad, amit Tarlós Istvánnal kötött a kormány – jelentette ki Orbán Viktor Miniszterelnök az önkormányzati választások után néhány nappal a Parlamentben. Úgy tűnik, ez a kormányhatározatokra nem igaz. A kormány ugyanis tavaly júliusban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján úgy döntött, hogy támogatja a fővárosi közösségi közlekedés autóbusz-járműparkjának cseréjét. A programra 3,2 milliárd forintot biztosított és felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a projekt „tényleges megvalósítójával”, a BKV Zrt.-vel. Gulyás Gergely azonban mind a mai napig nem tett eleget ennek, sőt a BKV sürgető levelére sem válaszolt. Busz nélkül azonban a hármas metró felújítása sem folytatódhat. A tervek szerint idén tavasztól megkezdődik a vonal középső, Lehel tértől a Nagyvárad térig terjedő részén lévő állomások rekonstrukciója. A kieső részt az északi és déli szakaszhoz hasonlóan buszokkal pótolja a BKV, feltéve, hogy lesz elég járműve. Egyelőre nincs.

A cégnek legkevesebb 20-30 új járműre lenne szükség azon a 40 darabon felül, amit az Inter Traction Electrics szállít. Opciókkal összesen 100 plusz 100 jármű vásárlására van lehetőség, csak éppen hiányzik a forrás. Ha őszig nem jönnek új buszok, akkor a főváros közlekedési cége nem tud mit forgalomba állítani, hogy elvigye a legzsúfoltabb belvárosi részen az utasokat. Márpedig a hármas metró Tarlós István korábbi főpolgármester közlése szerint munkanapokon 520-540 ezer utast szállít, csupán a Nyugati-pályaudvaron például 130 ezernél is több ember fordul meg egyetlen napon. Ehhez a meglévő járműpark kevés. A BKV éppen ezért 35-40 busz vásárlását tervezte a kormány által tavaly ígért támogatásból. Mivel a pénz nem érkezett meg a határozatban rögzített január végi határidőre, a cég a járműgyártók szállítási határidőinek ismeretében úgy véli, hogy erre már nincs is idő őszig. A pótláshoz szükséges buszokat máshonnan kell előteremteni. A BKV tavaly decemberben azt javasolta az igazgatóságnak, hogy vegyenek kiszuperált nyugat-európai buszokat, de az igazgatóság akkor úgy vélte, hogy ez szembe menne az új városvezetés klímavédelmi céljaival és környezetvédelmi programjával, ezért nem szavazta meg az előterjesztést. A BKV a mai igazgatósági ülésre újabb javaslatot készített: 40 darab Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású buszt vásárolnának nagyságrendileg 20 millió forint egységáron. Mint írják, a piacon hamarosan elérhetővé válik egy ilyen nagyságrendű flotta, amelynek járművei nem térnek el a BKV meglévő buszaitól, ami nem olyan nagy kihívás, hiszen jelenleg 39 különböző típusú busz közlekedik Budapest utcáin. A beszerzés helyét nem árulták el, de sok jóra azért nem számíthatunk, hiszen az új, korszerű technológiával készült, klimatizált, alacsonypadlós járművek alapára 80 -115 millió forint attól függően, hogy szóló vagy csuklós buszról van szó. Az alacsony beszerzési árra még rárakódik a szállítási és az annál lényegesen nagyobb honosítási költség, amely buszonként akár 15-20 millió forint is lehet. Ebbe a különféle vizsgadíjakon felül többek között a járművek BKV színűre fényezése, a kárpitok és a padlóburkolat cseréje, a jegyautomaták és a Futár beszerelése tartozik. Ráadásul a járműveket várhatóan 5 év múlva fel kell újítani, ami 35-40 millió forintot is elvihet darabonként. S ezzel lassan elérjük az új járművek árát. Igaz, a használtak esetében nem egyszerre, hanem részletekben lehet fizetni. A BKV most azonnali intézkedést sürget, lévén a használt buszok szükséges átalakítása is sok időt vesz igénybe, november elején pedig lezárnák a metró Nyugatitól a Klinikákig terjedő szakaszát.