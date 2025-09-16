Bánki Erik: Egyetlen eurócent sem érkezett a nevezett személytől a céghez!

Bedőlt cégek övezik a botrányos buszbeszerzés egyik elítélje, P. Endre múltját. Ő volt az, aki együtt üzletelt a fideszes Bánki Erikkel, és a bírósági dokumentumok szerint utalhatott neki egy komolyabb összeget. A politikus tagad.