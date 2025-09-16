A főpolgármester a budapestieket azért biztatja e-mailek küldésére, mert így vágna a kormánypárti politikusoknak, akik hétfőn a veszélyesnek látszó buszok feljelentésére buzdítottak. Új járművek beszerzéséhez azonban forrás kell, de egyelőre nincs.
Bedőlt cégek övezik a botrányos buszbeszerzés egyik elítélje, P. Endre múltját. Ő volt az, aki együtt üzletelt a fideszes Bánki Erikkel, és a bírósági dokumentumok szerint utalhatott neki egy komolyabb összeget. A politikus tagad.
Három vádlottja van a Pécsnek 600 milliós kárt okozó, 2015-ös buszbeszerzésnek. A pécsiek szerint azonban nem csak ők hárman lehettek a csalás szereplői.
Állami támogatás híján a BKV negyven darab használt jármű megvásárlására tesz javaslatot a mai igazgatósági ülésen – értesült lapunk.
Ötven újszerű alacsony padlós autóbuszt állít szolgálatba a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. az M3-as metró pótlására.
A Budapesti Közlekedési Központ Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szeptember 6-i, az MTI oldalán megjelent, a magyar gyártású autóbuszok szolgáltatásba állításával kapcsolatos nyilatkozatára reagálva tájékoztatja az érintetteket: a szolgáltatásvásárlásra kiírt közbeszerzési eljárás teljes mértékben biztosítja ezt a lehetőséget, és semmilyen módon nem korlátozza, hogy a nyertes szolgáltató hazai busszal lássa el a szolgáltatást.
A kormány létrehozta a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságot (NABB) – olvasható a friss Magyar Közlönyben megjelent határozatban.
Tarlós István szerint a kormány részéről fel kellene oldani az ellentmondást a 3-as metró pótlóbuszainak ügyében.