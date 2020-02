Tiborcz cége 881 milliós közpénz-hitelből vette meg az egyetlen 5 csillagos borsodi szállodát

Mindegy, milyen szervezeti keretek között, de a három Szabad Városok Szövetségének együtt kell működnie! – mondta a Népszavának Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

A politikus arra utalt, hogy jelenleg két azonos néven működő összefogás próbálja koordinálni az ellenzéki vezetésű városokat és születőben van egy harmadik ilyen nevű szervezet is. Azt mondta, a tervek szerint nyárig kiderül, hogy ez az együttműködés egyesületi vagy alapítványi formát ölt-e, de az is lehet, hogy csak a jelenlegi kooperáció marad meg.

- Az biztos, hogy párttá nem alakulunk, inkább afféle ellenzéki fórumként szeretnénk működni – jegyezte meg Márki-Zay Péter. – Mint önkormányzati szövetség, természetesen elsősorban a 2024-es választás a fontos, de pontosan tudjuk, hogy a 2022-es parlamenti voksolástól függ majd minden: vissza kell állítani a demokratikus Magyarországot, enélkül ugyanis esélytelen a települések megfelelő önrendelkezése és esélyegyenlősége. Márki-Zay Péter szerint a közös lobbi mellett „a független sajtó fejlesztése” az egyik legfontosabb feladat. – Szeretnénk létrehozni egy független hírszolgálatot, amolyan ellenzéki MTI-t: az ellenzéki városok és a budapesti kerületek médiumai megosztanák egymással anyagaikat, így terjesztve azokat a híreket, amelyek nem jutnak el az emberekhez a közmédián és a megyei lapokon keresztül. Akár egy közös internetes felületet is létre lehetne hozni, ahová fel lehetne tölteni az anyagokat. Ezeket a híreket, valamint a platformot minden kormánykritikus erő használhatná – fogalmazott. Az ellenzéki hírügynökség felépítése és működése persze még egyelőre csak ötlet szintjén él, vagyis a konkrét működést, az anyagok megosztásának és felhasználásának módja kidolgozásra vár. Az ellen-MTI függetlenséget pedig elvileg az biztosítaná, hogy az ellenzéki vezetésű kerületek és városok elöljárói többször is kijelentették: kormánypárti elődeikkel ellentétben nem szólnak bele a helyi médiumok tartalmába, azaz az ezeket készítő újságírók és szerkesztők teljes szabadságot kapnak. Korábban voltak olyan felvetések, hogy az ellenzékivé vált települések támogassák a független sajtót azokon a helyeken, ahol kormánypárti maradt az irányítás az októberi választás után. A hódmezővásárhelyi polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, erre nincs lehetőség. - Hogyan venné ki magát, ha a helyi adófizetők pénzét másutt használnánk fel? – fogalmazott Márki-Zay Péter. – Anyagilag senkit sem tudunk támogatni, de ez nem is a megyei jogú városok feladata, a pártok milliárdokból gazdálkodnak, erre nekik kell forrást találniuk. Mi csak tanácsadással, ötletekkel, személyes részvétellel, valamint a közös nyilvánosság biztosításával tudunk segíteni – tette hozzá.