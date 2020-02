Kézben nevelve maradt életben Mateo, a háromöves tatu

A Szegedi Vadasparkban felcseperedett déli háromöves tatufiút (Tolypeutes tricinctus), tavasztól a látogatók is megismerhetik.

A Tisza-parti város állatkertjében 2011 óta nevelnek összegömbölyödve leginkább egy páncélozott labdára vagy rücskös sárgadinnyére hasonlító emlősöket. A tatufélék egy ősi dél-amerikai emlőscsoportba, a vendégízületesek közé tartoznak, a hasonlóan különös megjelenésű, és a Szegedi Vadasparkban is látható sörényes hangyászok, valamint a kétujjú lajhárok rokonai.

A korábban Szegeden felcseperedett matakók más európai állatkertekbe kerültek, a 2017-ben világra jött Tankari azonban a vadasparkban maradt, és közelmúltban maga is életet adott egy kölyöknek. Sajnos azonban - ahogy ez első alkalommal sokszor előfordul az állatok világában - nem tudta megfelelően táplálni kicsinyét, ezért egy gondozó kezdte nevelni a kölyköt. "Bár alapvetően többnyire kerüljük a beavatkozást, úgy döntöttünk, hogy a kis tatut kézben nevelve igyekszünk azt életben tartani." A félénk, alig 100 grammosan született állat szopni kezdett, egy hónap után már szépen meg is nőtt, és már szoktatjuk a szilárd táplálékhoz. Tavasszal a látogatók is megtekinthetik Mateót, a felcseperedett tatufiút – olvasható az intézmény honlapján