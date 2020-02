Orban az éppen megbuktatott kormányához kért ismét bizalmat

Idén az orosz hadsereget új fegyverekkel és fegyverrendszerekkel látják el, rubelmilliárdokat költenek arra, hogy tovább modernizálják a fegyverarzenált. Pedig a tavalyi nagyszabású fegyverkezés visszafogottabb továbblépést is valószínűsíthetett volna. Vlagyimir Putyin múlt év végén mondott beszédében azonban egyértelművé tette, hogy itt nem arról van szó, hogy egycsapásra átfegyverezzék az egész hadsereget, és ezzel aztán meg is elégedjenek, hanem folyamatosan biztosítani kell a legfejlettebb technika és technológia alkalmazását. Miközben Moszkva azt állítja, kész az újabb fegyverellenőrzési megállapodások megkötésére, addig is mindent elkövet nukleáris erőinek megerősítésére. A stratégiai nukleáris erőknél hadrendbe akarnak állítani 22 indítóállást, amelyek Jarsz és az Avangard ballisztikus rakéták felbocsátására lesznek alkalmasak. Három ezredet Jarsz-SZ mobil rakétakomplexummal látnak el. Már felkészültek az új Szarmat interkontinentális rakétakomplexum tesztelésére is. Mindezt jelentős lépésnek tekintik annak a célnak az eléréséhez, hogy 2024-re a modern rakétakomplexumok arányát 100 százalékra emeljék. Egyetlen szovjet korszakból származó elavult komplexum sem fog maradni. Amit a Jarszról tudni érdemes, hadiipari célpontok megsemmisítésére hozták létre. Akár hat, egyenként 300 kilotonnát tartalmazó nukleáris töltetet vihet magával. Modern hajtóművei nagy sebességet tesznek lehetővé. Sok hamis adat továbbításával képes megtéveszteni az ellenfelet. A Szarmatról már évekkel ezelőtt megírták, hogy súlya 200 tonna és 10 tonna robbanóanyagot képes magával vinni több mint 20 Mach sebességgel. (1 Mach 1225 kilométer). Moszkvában azt állítják, az Egyesült Államok évtizedekig nem lesz képes hatékonyan védekezni egy ilyen rakétával szemben. A legnagyobb nemzetközi figyelem az Avangard hiperszonikus rakétarendszert övezi, amelyet múlt év december végén az orosz hadászati rakétaerők Orenburg megyei rakétaezredénél állítottak hadrendbe. Sojgu védelmi miniszter ezt olyan technológiai áttöréskének nevezte, amely jelentőségében az első szovjet műholdéhoz hasonló. Putyin, amikor két évvel ezelőtt először említette, úgy jellemezte a rakétát, mint ami úgy száguld a cél felé, mint egy tűzgolyó. Éles irányváltásokat képes végrehajtani a cél felé tartó röppályán, hatástalanná tesz mindenfajta rakétavédelmet, 2 megatonnás nukleáris robbanófejjel is felszerelhető. Siklóblokkja óránként több mint 24500 kilométeres sebességgel száguld. Három harci blokkjának mindegyike képes más pályán csapást mérni a kijelölt célra. Egyedül Oroszország rendelkezik ilyen hiperszonikus rakétával. Idén be szeretnék fejezni hat olyan Tu-95MSZ repülőgép modernizálását, amelyek stratégiai hordozórakétát szállítanak, megbízhatóbbak a kijelölt cél megsemmisítésében. Tervek szerint a légierő 106 új és modernizált légieszközhöz jut. Megkezdik az ötödik generációs SZu-57 vadászrepülőgép első példányainak átadását. Tavaly 76 több célnak is megfelelő vadászgép gyártásáról írt alá szerződést a védelmi minisztérium. Az év végéig 20 darab SZu-35SZ modern vadászgépet is kap a légierő. Az Örményországban lévő orosz légibázison lecserélik a régi MíG-29 es repülőgépeket 18 darab SZu-30SZM-re. A légierő 10 légvédelmi rakétakomplexummal gazdagodik a leningrádi területen, az Uralban és a Volga-vidéken. A tengeri flotta a Bulava rakétákkal felszerelt „Knyáz Vlagyimir” modernizált tengeralattjáróval lesz gazdagabb, ha sikerül elhárítani a tavalyi tesztelésen tapasztalt hiányosságokat, továbbá a „Knyáz Oleg” cirkálóval, amelyet sorozatban fognak gyártani. Idén befejezik az Északi és a Csendes-óceáni flotta tengeralattjárókat kiszolgáló objektumainak építését is - 14 új hadihajó és naszád, 3 tengeralattjáró szerepel még többek között az idei szállítási tervekben. Először a rendszerváltozás óta egyszerre 22 tengerjáró építése folyik. A szárazföldi csapatok sokszáz tankkal gazdagodnak, immár sorozatban gyártják a T-90M típust, és már az év elején hozzájutnak a T-14 Armata típushoz is. Ennek kialakítása több évtizedes munka eredménye. A harckocsik új generációját testesíti meg. Már az évekkel ezelőtti megjelenésekor nyilvánosságra hozott adatok is meggyőzőek: a 48 tonnás óriás több mint 80 kilométeres sebességre képes. Ágyúja többezer kilométeres hatótávolságú irányított rakétákat is kilőhet. A lövegtornyot automatikus célzóberendezéssel szerelték fel és távvezérléssel is működtethető. A háromtagú személyzetet egy kapszula óvja a lőszertártól. Évről évre tökéletesítik a tankot, igyekeznek megoldani a felmerülő problémákat, kijavítani az időről időre jelentkező hibákat. Mivel az Armata igen drága, más típusú páncélosokkal is ellátják a csapatokat. 2021-ig több mint százezer AK-12 Kalasnyikov kerül a hadsereghez. Ez a tökéletesített kézifegyver nagyobb pontosságú, a korábbiaknál sokoldalúbb felhasználást tesz lehetővé. Idén egy sor olyan tervezési munka veszi kezdetét, amely a robotokkal és a lézertechnikával kapcsolatos.

Megvan az ára az orosz modernizációnak Moszkva annak ellenére költ rubelmilliárdokat a fegyverkezésre, hogy az ország gazdasága hanyatlik: az elmúlt öt évben a reálbérek folyamatosan csökkentek. Fellendülésre a közeljövőben sem lehet számítani, a GDP növekedése 2020-ban is 2% alatt maradhat, míg az infláció az elemzői várakozások szerint eléri a 3,7%-ot. A gyenge alapokon nyugvó gazdaság pedig továbbra is jelentősen korlátozni fogja Oroszország nagyhatalmi státuszát. A fegyveres erő modernizációja is legfeljebb felemás sikert jelenthet, hiszen így is eltörpül ütőképességük a két szuperhatalom – az Egyesült Államok és Kína – hadseregéhez képest.