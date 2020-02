Egyre több kibertámadás éri a kórházakat és iskolákat

Az intézmények leginkább adathalászoknak és zsarolóvírusoknak válnak célpontjaivá.

2019-ben jelentősen nőtt az oktatási intézmények valamint az egészségügyi intézmények, kórházak elleni kibertámadások száma - közölte hétfőn a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete (NBSZ NKI) vezetője. Bencsik Balázs elmondta, hogy



A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy például adózási szezonban megsokszorozódnak az ilyen támadások. A mobileszközöket érintő fenyegetések kapcsán azt hangsúlyozta, továbbra is terjednek veszélyes applikációk. Kiemelte: oldalaikon számos tájékoztató, oktató anyag található a biztonságos internethasználatról, a személyes adatok védelméről. Hasznos anyagok vannak a www.saferinternet.hu , a www.nki.gov.hu , a www.gyermekmento.hu és a www.police.hu oldalakon - ismertette. Hozzátette: az NKI Facebook és Instagram oldalán is folyamatosan megosztják az aktuális információkat.