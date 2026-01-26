Van mitől félnünk – Lekapcsolt internet, elzárt gázcsapok, kibertérből érkezik a veszély

Nyakig benne vagyunk egy tekervényes világjárványban. Sejteni se merjük, mennyire komoly háborús veszély alakult ki az orosz–ukrán konfliktusban. Mi lesz, ha bedől a pénzügyi rendszer? Mi lesz, ha az oroszok elzárják a gázcsapot? Ha megint felrobban egy atomerőmű? Ha folytatódik a globális felmelegedés? Ki tudja, mit hoznak a választások, lesz-e a 2016-os amerikaihoz hasonló kibertámadás? És ha a ka­zahsztáni zavargásoknál lekapcsolták az internetet, miért ne fordulhatna elő nálunk is?