A kibertámadás több áramellátást és fűtést szolgáló erőművet és elosztólétesítményt érintett.
Jövő év elejétől lép hatályba az a törvénymódosítás, amellyel az állam egyéb közadatok mellett hasznosíthatja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) immár évek óta kötelezően gyűjtött adatokat – derült ki a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság kiber- és adatbiztonság konferenciáján csütörtökön.
Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő szerint a levelek forráskódjának elemzéséből látható, hogy azok az oroszországi Yandex levelezőrendszerén keresztül küldték őket.
A kiberbiztonság a cégek vagy a közhivatalok számára egész mást jelent, mint a hétköznapi felhasználók számára. Mi leginkább a netes csalások, az óvatlanul megosztott személyes adataink vagy a kiskorú gyermekeinket érő atrocitások kapcsán szembesülünk az internetről ránk leselkedő veszélyekkel, melyeket rendre alulbecsülünk.
Rendre alulmaradó riválisa ezúttal valószínűleg nem fog zavarni.
Az aHang civil szervezet csütörtöki akciójával a valódi szuverenitásra, a kibervédelemre hívta fel a figyelmet.
A bankkártyákhoz kapcsolódó visszaélések száma 2022-ben 74 százalékkal, értéke pedig 135 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
2022-ben a „gyermekpornográfia” kategóriában érkezett a legtöbb bejelentés az Internet Hotline-hoz (IH), ami az összes jelzés 55 százaléka, 1507 eset - derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott legfrissebb tájékoztatóból.
Nemcsak a banki, de bizony az egészségügyi adataink is értéket képviselnek, így nem meglepő, ha ezeket a rendszereket is folyamatosan külső támadások érik. Az új kihívást napjainkban a kiberbiztonság jelenti már ezen a területen, hiszen az egyetlen megoldás: folyamatosan fejleszteni.
A döntést kiberbiztonsági kockázatok alapozták meg.
Kiderült, hogy Arne Schönbohm nemigen tart távolságot orosz hírszerzési köröktől.
Arne Schönbohm azon a német kiberbiztonsági tanácson keresztül kerülhetett kapcsolatba az orosz ügynökökkel, amelynek tagjai között van egy volt KGB-s által alapított orosz cég leányvállalataként működő német cég.
Nyakig benne vagyunk egy tekervényes világjárványban. Sejteni se merjük, mennyire komoly háborús veszély alakult ki az orosz–ukrán konfliktusban. Mi lesz, ha bedől a pénzügyi rendszer? Mi lesz, ha az oroszok elzárják a gázcsapot? Ha megint felrobban egy atomerőmű? Ha folytatódik a globális felmelegedés? Ki tudja, mit hoznak a választások, lesz-e a 2016-os amerikaihoz hasonló kibertámadás? És ha a kazahsztáni zavargásoknál lekapcsolták az internetet, miért ne fordulhatna elő nálunk is?
Próbálkozásuk nagy eséllyel nem sikerült, ugyanis a Google blokkolta a támadást.
Az Amazon és a Microsoft felajánlásokkal segíti a hackertámadások elhárítását, és ebben az amerikai elnök az oroszokra is számít.
Az amerikai elnök és vezető kormánytisztviselői az amerikai üzleti szféra vezetőivel találkoznak augusztus 25-én, hogy a kiberbiztonság megerősítéséről tárgyaljanak - jelentette be a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője szerdán.
Az intézmények leginkább adathalászoknak és zsarolóvírusoknak válnak célpontjaivá.
Ugyanakkor az állítólagos e-mailek hitelességét semmi nem erősíti meg.
Ugyan az EB jelentés nem nevezi meg a kínai céget, de jó eséllyel a Huawei aggasztja.
A biztonságos működés felügyeletét feltétlenül egy nyugati cégre akarták rábízni.
Állítólag nincs veszélyben az egész rendszer, de a történtekre még nincs magyarázat, a hacker-csoport pedig sorra törheti fel a fiókokat.
Folyamatosan támadják az Európai célpontokat az orosz hackerek. A választási eredmények magyarországi meghamisítására elvileg nincs esélyük, de álhírekkel is manipulálnak.
Nem elég megbízható a kínai tech-óriás ahhoz, hogy cseh állampolgárok érzékeny személyes adataival dolgozhasson.
Megvallotta, leginkább csak szövegek felolvasásával foglalkozik miniszterként Yoshitaka Sakurada. Az ellenzék megrökönyödéssel hallgatta.
Több száz hivatalos levelet küldött ki egy nem biztonságos e-mail fiókból. Hillary Clinton ebbe bukott bele kampánya során, üzeneteit így ugyanis orosz kémek is olvashatták.
Donald Trump amerikai elnök két mobiltelefont használ, de egyiket sem látták el biztonsági berendezéssel, illetve szoftverrel - írja a Politico, és cikke alapján az MTI. Az elnök túl kényelmetlennek nevezi a kiberbiztonsággal kapcsolatos ajánlásokat, és mereven ellenáll még a legalapvetőbb, az egész Egyesült Államok biztonságát szolgáló intézkedéseknek is.
Egy orosz internetes fórumra felkerült egy lista elképesztő mennyiségű lopott felhasználónévvel és jelszóval, amelyek közül több százezer egyértelműen magyar felhasználóké – szúrta ki az Index.hu az IT-biztonsággal foglalkozó Kiberblogon.
Javul a közintézmények kiberbiztonsága, de az ingyenes, nyilvános wifi-hálózatokon legyünk óvatosak - hívta fel a figyelmet Magyarország kiberkoordinátora az InfoRádió Aréna című műsorában.