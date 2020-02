Több mint kétmilliárdnyi eurót folyathattak át a balkáni Orbán-médiához

Szlovén lapértesülések szerint a pénzek egy része egy Mészáros-közeli építőipari cégtől is jött.

Összesen 6,4 millió euró – több mint kétmilliárd forint – jutott el Fidesz-közeli üzleti körökből a Balkánon terjeszkedő Orbán-médiához – derül ki a Necenzurirano nevű szlovén tényfeltáró portál kettő, hétfőn megjelent cikkéből (ezek itt és itt érhetőek el). Korábban már megírtuk , hogy a szlovén és Észak-macedón médiacégekben tulajdonrészt szereztek a Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóhoz köthető személyek, így Schatz Péter, a Ripost korábbi résztulajdonosa, illetve Adamik Ágnes, aki korábban Schatz-cal együtt dolgozott a közmédiában. A balkáni NER-sajtó Szlovéniában erőteljesen támogatja Janez Jansa szélsőjobboldali SDP pártvezért, volt miniszterelnököt, illetve Észak-Macedóniában a megbukott, korrupcióért elítélt, ám a börtön elől Magyarországra menekült Nikola Gruevszki pártját. Teszik ezt úgy is, hogy ezzel az ország NATO-tagsága mellett kampányoló Zoran Zaev ellen hangolják a közvéleményt. A szlovén oknyomozó portált szemléző 24.hu szerint 2018 augusztusa óta legalább 4 millió euró került át magyar cégektől Szlovéniába, azt megelőzően pedig 2,4 millió euró. A Szlovéniában landolt 4 millióból 1,5 millió euró olyan szlovén médiacégeknél maradt, mint a Nova TV24.si vagy Nova Hiša. A szlovén lap szerint a pénz a Mészáros Lőrinchez is köthető építőipari cégtől, a Belfry-től (a papíron egy osztrák ügyvéd nevén futó Belfry cégcsoportnak több vállalkozása van, a szlovén lap cikkéből nem derül ki, hogy pontosan mely cég folyósította az összeget), a Habonyhoz V4NA hírügynökségtől és az időközben a fideszes média óriás médiakonglomerátumba került magyar Riposttól származik. (Az átutalások mikéntjéről a lap csak annyit írt, hogy a Belfry a szlovén tévétársaság egyik fő hirdetője, így a magyar építőipari vállalkozástól így jutott el pénz a szlovén médiacégekhez.) A szlovén lap szerint a fennmaradó 2,5 millió euró Szlovéniából állítólag továbbment Észak-Macedóniába, méghozzá Schatz Péter szlovén folyószámlájáról. A szlovén lap azt írja, ebből a Gruevszki-párt sajtóját segítették, ám ide sorolható Schatz és Adamik nevéhez kötődő macedón média is. A lap emlékeztet rá: Orbán Viktor miniszterelnök többször is kiállt a VMRO-DPMNE mellett, míg a fideszes pénzekkel megtámogatott észak-macedón ellenzéki média az ország NATO-tagsága mellett érvelő Zoran Zaev miniszterelnököt tartotta tűz alatt. De a NATO-ellenes VMRO-DPMNE-t nem csak Orbán támogatja, hanem Vlagyimir Putyin is, ezért a Necenzurirano szerint az ügyletek mögött orosz támogatás és orosz pénzek is állhatnak. Újságírók már 2017-ben figyelmeztettek arra, hogy az orosz titkosszolgálat Nyugat-ellenes propagandát terjeszt Észak-Macedóniában.