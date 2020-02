Nyuszi és Panda dalra fakad – Unalmassá vált, hogy néhány versenyző bábnak öltözve sem tud énekelni

A „nyomozó” zsűri – Gáspár Laci, Sebestyén Balázs, Csobot Adél és a tévéképernyőn először szereplő vlogger, Dancsó Péter – előtt Unikornis és Szörnyecske, Nyuszi és Panda, valamint Páva és Robot mérte össze tudását, illetve nem tudását.

Mióta Breki nyugdíjba vonult és Elmo sem a régi, generációk hiányolhatják az életükből az éneklő bábokat. (Tény, a Muppet Show-ban és a Szezám utcában az énektudást nem a bábok képviselték, hanem a vendégfellépők, és a főattrakció sem az volt, hogy a bábok dalra fakadnak.) Meglehet, a dél-koreai MBC televízió ilyen megfontolásokból is indította útjára a K-Pop sztárokkal megtűzdelt vetélkedőjét, a King of Mask Singert 2015-ben, mindenesetre a valóságshow-kon infantilizálódott tömegek oly nagyra értékelték, hogy már túl van a kétszázadik adáson is. Ám a King of Mask Singer em érte be annyival, hogy csodálatos jelmezekbe bújtatta a versenyzőit, pazar látványvilágot kreált köréjük, a résztvevőknek volt, van közük az énektudáshoz. A plusz játék: a zsűri és a közönség csak találgathatja, ki van a maszk alatt, míg egy-egy kieső fel nem fedi a kilétét. A King of Mask Singer licence az elmúlt évben a fél világon végigsöpört. Az Egyesült Államokban a Fox produkált vele nézettségi rekordot – az első évadot T-Pain hiphop énekes, a másodikat az Emmy-díjas színész-énekes, Wayne Brady nyerte meg. A németeknél a ProSiebenen Max Mutzke énekes végzett az élen. A brit ITV-n most jön a döntő, az elmúlt szombaton a Grammy-díjas amerikai rapper, Cee Lo Green zúgott ki a versenyből. A műsor sikerét látva nem volt kérdéses, hogy a magyar kereskedelmi tévéken is feltűnnek a bábnak öltözött énekesek. Nem kellett sokat várni. Vasárnap este az RTL Klubon debütált az Álarcos énekes – miközben a következő vasárnap a TV2-ön egy igencsak hasonló műsor, a Nicsak, ki vagyok! fog indulni. Az RTL Klub első adásában Istenes Bence műsorvezetésével a „nyomozó” zsűri – Gáspár Laci, Sebestyén Balázs, Csobot Adél és a tévéképernyőn először szereplő vlogger, Dancsó Péter – előtt Unikornis és Szörnyecske, Nyuszi és Panda, valamint Páva és Robot mérte össze tudását, illetve nem tudását. A rejtély nehezítése miatt – vagy ki tudja, milyen megfontolásból – a versenyzők nem kötelezően énekesek. Így hiába voltak pazar kiállításúak az óriásbábok, zrikálták egymást a zsűritagok, egy idő után unalmassá vált, hogy néhány versenyző bábnak öltözve sem tud énekelni. („Jó” érzékkel végül egy profi énekessel, Csepregi Évával vetették le a pandajelmezt.) A vetélkedőben az is meglepő volt, hogy titokban tartották, kinek a dala szól. Ugyanis van, akinek Puccini van meg, van, akinek Kozsó, de lehet olyan néző is, akinek egyik se.