Hiába költi mániájára számolatlanul a pénzt a miniszterelnök, a dolgozó kisembernek ez alig jelent megélhetést

Az önkormányzati ingatlanok eladását nem szabad szóvá tenni a XVI. kerületben.

A XVI. kerület polgármestere a közbeszerzési és a pénzügyi bizottságból is kipenderítené egy Facebook-bejegyzés miatt Vajda Zoltánt, írja a 24.hu . Facebook-bejegyzésében Kovács Péter azt írja: "Magyarország ne legyen következmények nélküli ország. Ezt meg kell tenni, hogy legalább itt, szűkebb hazánkban megálljt parancsoljunk a kirekesztésnek, a gyűlölködésnek és a félelemkeltésnek, és hogy ne lehessen következmények nélküli hely a kerületünk." A gyűlölködésstop gyakorlati megvalósítását pedig úgy képzeli a kerületvezető, hogy az önkormányzat két legfontosabb bizottságából – a közbeszerzésiből és a pénzügyiből – kitenni a szűrét a kerület legaktívabb ellenzéki képviselőnek. Vajda Zoltán reagáló Facebook-bejegyzésében azt rögzíti: a gazdasági bizottság tagjaként azon dolgozik, hogy véget vessenek „az önkormányzati ingatlanok átláthatatlan eladásának. (…) Vagy azoknak a furcsa közbeszerzéseknek, amelyek látszólag jogszerűek, mégis megmagyarázhatatlanul drágák vagy feleslegesek voltak. A kampányban azt is ígértem, újra kezdeményezem az önkormányzat vagyonának eladását szabályozó rendeletek haladéktalan átdolgozását, hogy megelőzhessük a lopást. Most úgy látszik, útban vagyok.” Ami kiverte a biztosítékot a kormánypárti polgármesternél, az Vajda azon kitétele volt, miszerint a kerület felszabadításáig (értsd: önkormányzati választások 2024) számon kell tartani, hogy kik szolgálják ki pillanatnyi előnyökért, anyagi javakért, a drogként ható hatalomért ezt a rendszert, illetve azzal is tisztában kell lenni, hogy kik tartoznak a kevés számú tisztességes kivételhez, akinek nem volt más választásuk. Vajda szavait a kerületi képviselő-testület fideszes többsége úgy értelmezi, a képviselő listázna. Kovács polgármester pedig Vajdát újabban a Lenin-fiúkhoz, illetve a náci haláltáborokba embereket begyűjtőkhöz hasonlítja. Így már el is készítette a polgármester azt a javaslatát, amellyel kipenderítenék Vajdát a gazdasági és a pénzügyi bizottságból is. Sőt, mellette még egy ellenzéki, külsős tagot is kitenne a kormánypárti többség a pénzügyi bizottságból, az ellenzék pedig nem is jelölhetne mást a helyükre, mert a fideszes többség egyúttal a bizottsági tagok létszámát is csökkentené. A képviselő-testület szerdán veszi terítékre a polgármesteri javaslatot, a papírforma alapján nem lehet kétséges, hogy a kormánypárti többség elfogadja azt. Ennek nyomán Vajda ugyan önkormányzati képviselő marad, de kikerül a két bizottságból, nem szavazhat azokban, így pedig lényegesen nehezebben ellenőrizheti majd a kormánypárti többséget.