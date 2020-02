23 milliót partizott el a Fidesz-frakció karácsony alkalmából

Ahogy azt az előző napok sűrű figyelmeztetései alapján előre tudtunk, hiába csendesedett el hétfő estére a viharos szél, ma újra feltámadt. A reggeltől ismét sokfelé (legkevésbé délnyugaton) viharossá fokozódó előbb nyugati, majd északnyugati irányba forduló szél miatt a fél országra riasztást adott ki az Országos Meteorológiai szolgálat, több észak-nyugat dunántúli járásra másodfokút. A vészjelzés szerint általában 65-90 km/h-s, az északi országrészben - elsősorban a magasabban fekvő hegyvidéki területeken -, valamint az Észak-Dunántúlon 90 km/h-t meghaladó legerősebb lökésekkel támad a szél. A délutáni órákban aztán csendesedik, de erős lökések (45-60 km/h) még éjszaka is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel az északi országrészben és az Alföldön. Szerdára aztán tovább gyengül a szél, már csak elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, az is csak Győr-Moson-Sopron, Komárom, Veszprém és Pest megyére. A hétfői vihar a tűzoltóknak is sok munkát adott, este 7-ig 397 helyszínen volt szükség a beavatkozásukra. 120 épületben keletkezett kár: tetőket, bádoglemezeket, kéményeket rongált meg a szél. 240 helyszínre kidőlt fák, letört faágak miatt riasztották a tűzoltókat. A fák több helyen is villanyvezetékre dőltek, emiatt országszerte több ezer háztartásban volt áramszünet.