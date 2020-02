"Bosszút akarunk állni, és legyőzni őket Németországban"

A csoportelsőség a tét a Bajnokok Ligájában a két kiemelkedő csapat összecsapásán, a Kiel–Veszprém csúcsrangadón.

A statisztikák szerint is két kiemelkedő kvalitású együttes csap össze a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szerdai szupermeccsén: a komplett, 28 csapatot felvonultató mezőny második legtöbb gólt szerzett csapata (Veszprém) játszik a liga második legkevesebb gólt kapott együttesével (Kiel). Magyarul az egyik legjobb támadósor az egyik legjobb védelem ellen vonul fel szerda este a Kiel–Telekom Veszprém szuperrangadó apropóján Németországban.

A Bajnokok Ligája alapszakaszából három kör van hátra, a sorozatnak ezen szakaszában válik el a tüdő a májtól: a csoportelsőség megszerzése önmagán túlmutató jelentőséggel bír, ugyanis az A és a B csoport győztese kihagyhatja a gyilkos középdöntőt, és egyből a negyeddöntőbe jut. Vagyis nagyon nem mindegy, hogy a Veszprém az első vagy a második helyen zárja majd a B csoportot.

A szerda esti meccs előtt két ponttal vezet a Kiel a Veszprém előtt, amit amúgy pont a veszprémi első meccsen realizált: még az őszi második fordulóban a Veszprém Arénában nyert 37-31-re a Kiel, ami akkor nagyon megviselte a bakonyiak idegrendszerét.

David Davis vezetőedző ősszel elismerte, a különbség kis híján letaglózta. A Kiel kontrajátéka kimagasló volt, ezzel szemben saját csapatáról akkor ezt nyilatkozta: „Nem volt jó sem a védekezésünk, sem a támadójátékunk. Szörnyű nap volt. Szerintem amióta Veszprémben dolgozom, most teljesített a leggyengébben a csapat. A Kiel megmutatta, milyen szintre kell eljutnunk” – kommentálta a vereséget még szeptemberben.

Azóta eltelt öt hónap, szerdán kiderült, sikerült-e a felzárkózás. David Davis a klub honlapján legalábbis bizakodó volt: „Az Európa-bajnokság utáni mérkőzésen remekül teljesítettek a fiúk. Harcolni fogunk a győzelemért, és a csoport első helyéért. Mindenki egészséges, és megpróbáljuk meghódítani Kielt” – ígérte a vezetőedző. Optimizmusa egyáltalán nem alaptalan, hiszen a Veszprém komoly győzelmi sorozatban van: a BL-ben novemberben kapott ki utoljára, a legutóbbi két fordulóban pedig a BL-címvédő Vardar Szkopjét és a feltörekvő meglepetéscsapatot, a Portót is legyőzte.

A jobbszélső Gasper Marguc is a meccs tétjéről beszélt: „Most jön az igazán fontos mérkőzés a Kiel ellen. Jó formában vagyunk, de ők is, és jól játszanak. Az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtottuk a szezonban, amikor a Veszprém Arénában kikaptunk tőlük. Bosszút akarunk állni, és legyőzni őket Németországban. Nem volt sok időnk készülni, de a Kiel is heti két meccset játszik, épp ezért nem gondolom, hogy ez döntő tényező lenne a találkozón. Amelyik csapat jobban akarja a győzelmet, jobban koncentrál és kevesebbet hibázik, az fog nyerni.”

A másik jobbszélső, Dragan Gajic kifejezetten várja a meccset: „Természetesen jó móka lesz a teltházas Sparkassen Arénában pályára lépni, és reméljük, hogy a meccs végére el tudjuk majd csendesíteni a német szurkolókat.” De Borut Mackovsek ugyancsak bizakodó hangnemet ütött meg: „Nyerhetünk Kielben. Nagyon fontos összecsapás lesz számunkra, hiszen ha sikerül győzni, átvehetjük az első helyet a csoportban.”

Érdekesség, hogy a két csapat pont eltérő filozófiában hisz, a Veszprém 364 góljával a Barca mögött a második legtöbb gólt lőtte, míg a Kiel (ugyancsak a Barca mögött) a második legkevesebb gólt kapta a ligában. Vagyis a támadók és a védők is a legjobbak közé sorolhatók ebben a sportágban. Ennél több nem is kell.

Illetve igen: egy Veszprém győzelem.