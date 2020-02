Mindenféle időjárási rekord megdőlt hétfőn

Viharos szél hozott meleget, így nem csoda, hogy mindkét rekord megdőlt.

Sosem volt még olyan meleg február 10-én Budapesten, mint hétfőn, amikor Lágymányoson 16,3 fokot mért az Országos Meteorológia Szolgálat. Az eddigi rekord ennél jóval kevesebb, 15,5 fok volt, amit még 1925-ben mértek a Gellért-hegyen jegyeztünk fel 1925-ben - írja honlapján a szervezet. Országos rekord is megdőlt tegnap, mégpedig a legmagasabb minimum hőmérsékleté: a Somogy megyei Babócsán mindössze 8,2 fokig süllyedt hajnalban a hőmérséklet. Az eddig rekordot, 7,6 fokot Pannonhalmán regisztrálták 1958-ban. Az egész kontinensen tomboló Ciara viharciklon miatt megdőltek a szélrekordok is: Kékestetőn csaknem orkán erejű, 32,7 m/s-os (117,7 km/órás) széllökést mért az automata, ez 0,7 m/s-mal magasabb érték, mint az 1984-ben, Nagykanizsán rögzített 32,0 m/s-os (115,2 km/h) rekord. Budapesten is megdőlt a rekord, a Lágymányoson mért 24,1 m/s (86,8 km/h) sebességű szél az 1961-ben előfordult 24,0 m/s-os (86,4 km/h) rekordot haladta meg.