Csak másfél év múlva készülhet el az új koronavírus elleni védőoltás

Egy brit üzletember volt a góc, és kérdés, hogy az ő "áldozatai" kinek adták át a kórokozót.

Tizenegy embert fertőzhetett meg koronavírussal ugyanaz a brit üzletember, idézi a The Washington Postot a hvg.hu . A férfi több országban is terjesztette a kórokozót: utastársai Nagy-Britannia mellett Franciaországba és Spanyolországba is behurcolták azt. Steve Walsh, egy gázipari elemző cég projektmenedzsere január 18-a és 22-e között Szingapúrban járt egy konferencián, valószínűleg ott kapta el a koronavírust. Szingapúrból Franciaországba utazott, Les Contamines-Montjoie síközpontjába. Az ottani szálláson még legalább öt brit állampolgárt fertőzött meg, köztük egy 9 éves gyereket. Rajtuk kívül további hat britet is kórházba vittek megfigyelésre. Azóta a francia hatóságok még két embert találtak, akik a síközpontban lettek betegek, egyikük Mallorcára utazott tovább, másikuk pedig Nagy-Britanniába. A briteknél további négy emberről derült ki, hogy Franciaországban elkapták a vírust. Walsh január 28-án vette hazafelé az irányt, de nem közvetlen járattal, hanem átszállással: előbb Genfbe, majd onnan Londonba repült. A repülőn 188-an voltak rajta kívül. A hozzá közel ülőket már felkeresték a hatóságok, hogy minél hamarabb elvégezhessék rajtuk a szükséges vizsgálatokat. Walsh az angliai Hove-ba tért haza. A BBC jelentése szerint szomszédos Brighton egyik orvosi rendelőjét héftőn ideiglenesen be kellett zárni, mert az egyik ottani dolgozó is pozitív koronavírus-mintát adott. Nagy-Britanniában hétfő délutánig 1114 koronavírus-tesztet végeztek el, közülük nyolc hozott pozitív eredményt.