Teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Honvédkórházban is

Bese Ferenc egy olyan ingatlanegyüttes rekonstrukciójára szavazott meg 60 millió forintot, amelyben neki is tulajdonrésze van. A politikus a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel az épületet.

A XXIII. kerület jobboldali többségű képviselő-testülete hatvanmillió forintot különített el Soroksár idei költségvetésében egy hajdani hentesbolt és élelmiszerüzlet alkotta, 2250 négyzetméteres ingatlanegyüttes rekonstrukciójára. A Fidesz-KDNP, valamint a civil képviselők annak ellenére bólintottak rá a büdzsére, s így az egy esztendeje életveszélyessé nyilvánított épület felújítására, hogy az ellenzéki pártokat tömörítő frakció a voksolás előtt jelezte: a felújítandó épületek tulajdonosai között (324/13500-os tulajdonhányaddal) megtalálható Bese Ferenc független, ám kormánypárti támogatással megválasztott polgármester is.

- Jogilag az is erősen aggályos, hogy az ingatlan nem szerepel a polgármester vagyonnyilatkozatában – mondta a Népszavának Bereczki Miklós, kerületi ellenzéki képviselő. – A közgyűlésen éppen ezért előbb általánosságban tettük fel a kérdést, a jelenlévők közül van-e érintettsége bárkinek a felújítandó épületekben, aztán, amikor senki sem jelentkezett, közvetlenül a polgármestert kérdeztük. Először tagadott, majd amikor bemutattuk a reggel lekért tulajdoni lapot, elismerte a tulajdonrészt, hozzátéve, hogy azt át akarta adni a feleségének. Miután ezt még nem jegyezték be, így mindenképpen szerepelnie kellett volna az ingatlannak a vagyonnyilatkozatában. Az ellenzéki képviselő hozzátette, hogy a testületi ülésen nagyon heves vita bontakozott ki Bese Ferenc és Staudt Csaba, az Összefogás Soroksárért Frakció vezetője között – a frakcióvezető volt, aki kiderítette az ügyet. A képviselő-testület ezek után szavazott polgármester érintettségéről, de a Fidesz-KDNP-s és civil városatyák úgy döntöttek, nincs érintettsége Bese Ferencnek, aki így voksolhatott a büdzséről. - Ha az érintettsége miatt nem szavazhatott volna, nincs meg a minősített többsége a kormánypárti kerületvezetésnek, vagyis nem tudták volna átnyomni a költségvetési terveiket – jegyezte meg Bereczki Miklós, aki arról is beszélt, szerdán sajtótájékoztatót tart az ellenzék az ügyben. Bár erről részleteket nem árult el, úgy tudjuk, lemondásra szólítják fel a polgármestert. Bese Ferenc októberben vette át Soroksár irányítását, elődje, a kerületet a rendszerváltás óta – előbb baloldaliként, majd függetlenként – vezető Geiger Ferenc javasolta utódjának. A polgármester megkeresésünkre lapzártánkig nem reagált.