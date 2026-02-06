Amit most látunk az a 20-25 évvel ezelőtti klasszikus nagy járványhoz hasonlítható. A tünetek nagyon erősek és főleg a kisgyerekeknél nagyon masszívak.
Bár Magyarországon a rendkívül hideg az elmúlt hetekben átmenetileg lassította a vírus terjedését, az idei szezon erősebben indult, mint az egy évvel korábbi.
Az NNGYK közlése szerint december 29. és január 4. között az országban 17 000 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű, és 88 300 ember akut légúti fertőzés tüneteivel.
Az országos tisztifőorvos közölte: remélik, hogy a járványhullámot megtöri majd a karácsonyi ünnepkör, hiszen iskolai szünet lesz.
Csak a Covid tette népszerűvé az influenza elleni oltásokat. Az elmúlt években még a veszélyeztettek közül is csak körülbelül minden ötödik adatta be magának a vakcinát.
Szerdától látogatási tilalmat vezetnek be a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáin - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden az MTI-t.
Átlépte a járványküszöböt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma január negyedik hetében – írta szerdai jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi Központ.
Tovább erősödött a múlt héten az influenza aktivitása, a becslések szerint 77 500 beteg fordult orvoshoz.
Véget ért az influenzajárványos időszak, már csak a járványküszöb alatti megbetegedésszámot regisztráltak az influenzafigyelő szolgálatban részt vevő orvosok - írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztályának legfrissebb jelentése alapján.
Több mint hetven ember halt már meg eddig Csehországban az idei influenzajárvány következtében. Az áldozatok mintegy nyolcvan százaléka 60 évnél idősebb személy - közölte hétfőn a cseh egészségügyi minisztérium.
Tovább terjedt az influenza az országban a 6. héten, azonban a megbetegedések számának emelkedése mérsékeltebb volt, mint az előző héten - derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztályának legfrissebb, szerdán közzétett jelentéséből.
Bár az influenza magától is gyógyulhat, a kisebb gyerekek tüneteire fokozottan kell figyelni. Ezek apró változásai is jelezhetik, hogy a szülőnek mikor kell profi segítőt hívnia. Például a kapkodó légzés, a kiszáradásra utaló sötét vizelet, a nehezen ébreszthető aluszékony gyerek – mind arra figyelmeztetnek, hogy itt az ideje rohanni a kórházba.
Újabb nyolc influenzás beteg halt meg az elmúlt tíz napban Romániában, ahol így 16-ra emelkedett a ragályos betegség áldozatainak száma - közölte csütörtökön Sorina Pintea egészségügyi miniszter.
Erősen hirdeti a kormány az ingyenes influenzaoltást, holott a vakcina nem véd a mostani szezonban a legtöbb megbetegedést okozó B (Yamagata) vírus ellen.
Az influenzajárvány miatt országszerte egyre több egészségügyi intézményben rendelnek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat. A közszolgáltatást nyújtó vállalatok dolgozóit ingyenesen kapják a védőoltást, a megelőzéshez azonban mindenkinek tennie kell - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat sajtótájékoztatóján.
Az amerikai járványügyi központ (CDC) adatai szerint már 37 gyermek vesztette életét az idei influenzajárványban, amely 2009 óta a legsúlyosabb.
Látogatási tilalom lép életbe hétfő reggel nyolc órától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet három osztályán az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt - tájékoztatta a szolnoki intézmény megbízott főigazgatója pénteken az MTI-t.
A megbetegedési mutató átlépte a járványküszöböt - írja az MTI. A Fejér Megyei Kormányhivatal péntektől látogatási tilalmat rendelt el a megye valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményében.
A korábbiaknál elterjedtebb és "durvább lefolyású" megbetegedésekkel járó influenzajárványra kell számítani az idén - közölte a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke.
Idén a tavalyinál komolyabb influenzajárványra kell készülnünk egy Ausztráliában azonosított vírustörzs miatt. A szezon nálunk decemberben kezdődik, de a vírus feltehetően már itt van - írja a 24.hu.
Rekord szezont tudhat maga mögött az influenza. A tavaly előtti hat-nyolcezer többlet halálozással járó járvány után idén is csaknem ennyien haltak meg. Ám ez a veszély sem tudta megijeszteni a magyarokat: az állam biztosította térítésmentes influenza-elleni védőoltás fele megmaradt.
A Párbeszéd Magyarországért azt követeli, hogy azonnal vizsgálják ki, az illetékesek miért csak három hetes késéssel, a járvány megjelenését követően tájékoztatták a lakosságot az influenzahelyzetről.
A múlt héten tetőzött az influenzajárvány, január 30. és február 5. között az előző héthez képest 10 százalékkal kevesebb beteget regisztráltak az országban - olvasható az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) szerdán közzétett jelentésében.
Már tizenkét halálos áldozata van az idei influenzajárványnak Csehországban - közölte a cseh Állami Egészségügyi Intézet (SZÚ) kedden Prágában.