Mikor rohanjon influenzás gyerekével orvoshoz?

Bár az influenza magától is gyógyulhat, a kisebb gyerekek tüneteire fokozottan kell figyelni. Ezek apró változásai is jelezhetik, hogy a szülőnek mikor kell profi segítőt hívnia. Például a kapkodó légzés, a kiszáradásra utaló sötét vizelet, a nehezen ébreszthető aluszékony gyerek – mind arra figyelmeztetnek, hogy itt az ideje rohanni a kórházba.