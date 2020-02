Dobog, kihagy, kalimpál – Nem minden szívritmuszavar kóros

Sokszor a nap nagy részét rossz testtartásban töltjük, ezért munka közben is érdemes sokat mozgolódni.

Az irodai munka akkor sem csak nyolc óra ülést jelent, ha nem túlórázunk, hiszen ülünk, amikor munkába autózunk vagy tömegközlekedünk, de még este is ülve vacsorázunk és tévézünk. A hosszantartó rossz testtartás nemcsak derék-, hát- és gerincproblémát, hanem fejfájást is okozhat, de a sok ülés hatással lehet az emésztésre, az ereinkre és ízületeinkre is.

A sok ülés csökkenti az energiaszintet, ördögi körbe kerülhetünk: fáradékonnyá válunk, kevésbé tudunk koncentrálni. Csökken a mozgás iránti igény is, ezért ülőmunka esetén könnyen hízásnak lehet indulni. A test különböző részein ízületi és izomfájdalom, -feszülés alakulhat ki, a súlyosbodó, időnként akár elviselhetetlen mozgásszervi problémák akár betegállományba, pihenésre kényszeríthetnek.

„Előre helyezett fejtartással”, azaz, ahogy korábban fogalmaztunk: „dinótartásban” görnyedünk a monitor előtt egész nap, pedig így még lélegezni is nehezebb. A fej rossz pozíciója miatt feszessé válnak a nyakizmok, ami fájdalmat okoz a nyak-vállövi területen, hosszútávon pedig váll-, rágóízületi elváltozásokat, fejfájást is okozhat. Ülő helyzetben az álláshoz képest duplán terhelődnek a porckorongok is, ez a porckorongsérv és a különböző gerincbetegségek melegágya. Az ülőmunka a belső szervek és az érrendszer működésére is negatívan hat. Emésztési panaszok; puffadás, székrekedés jelentkezhet és sokszor fordul elő visszér és aranyér is, de bizonyos szívbetegségek és a stroke kialakulásának esélye is megnőhet.

Mit tehetünk?

Duna Medical Center gyógytornásza. Vannak olyan gyakorlatok, amelyeket Válasszunk olyan irodaszéket , amelynek a háttámláját és az ülő részét is külön lehet állítani, szabályozható a magassága is, és próbáljuk a testhelyzetünket munka közben is rendszeresen változtatni – tanácsolta Farkas Ildikó, agyógytornásza. Vannak olyan gyakorlatok, amelyeket mély levegőt beszívva ülés közben, többször ismételve elvégezhetünk.

Medencekörzések Húzzuk hátra mindkét vállunkat, zárjuk a lapockákat, majd lazítsunk. Kezünket tegyük tarkóra, könyököket húzzuk hátra és egyenesítsük ki a hátunkat. Az egyik könyökünket húzzuk hátra, és fordítsuk a törzset is. Hajtsuk előre a fejünket, majd vissza. Billentsük jobbra majd balra fejünket. Végezzünk vállkörzéseket.

Meetingtorna Szorítsuk talpunkat többször erősen a talajhoz. Emeljük lábujjhegyre a lábunkat, majd engedjük le a sarkunkat. Ismételjük többször. Végezzünk bokakörzést. Váltva nyújtsuk ki a térdeinket az asztal alatt bokakörzés. Emeljük fel váltva a lábainkat, míg a térdünk el nem éri az asztal alját. Feszítsük meg a farizmainkat, és tartsuk úgy 10 másodpercig.

A munka utáni edzésre, az energiaszint növelésére Farkas Ildikó a dinamikus mozgásokat ajánlja. Futással, kerékpározással, úszással vagy bármilyen kardiojellegű sport rendszeres végzésével serkenthetjük a test vérkeringését. Ennek köszönhetően javul az állóképesség, de a mindennapok is könnyebben viselhetővé válnak.