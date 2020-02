Tudattáborokban formálná a kormány a diákokat egészséges, keresztény nemzettaggá

Sürgősségi kérelemmel fordul a Kúriához a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügyben a tankerület és az önkormányzat – jelentette be szerdán Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A Debreceni Ítélőtábla jogerős ítéletében hatvan roma tanuló esetében összességében százmillió forint kártérítés megfizetésére kötelezte az alpereseket, vagyis a tankerületet és az önkormányzatot, amelyek felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Kúriához. Rétvári arról nem tett említést, hogy a sürgősségi eljárást nem az alperesek kezdeményezték elsőként. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány ügyvédei már két héttel ezelőtt ezelőtt benyújtották sürgősségi indítványukat – mondta a Népszavának Farkas Lilla, az alapítvány kuratóriumi tagja. Szavai szerint ezt részben azért tették, mert Vecsei Miklós, a roma felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos jelezte feléjük: az iskola működtetése érdekében szükség lenne az ügy mielőbbi lezárására. Az intézményben jelenleg mindössze nyolcvan gyerek tanul, s a helyiek attól tartanak, hogy ilyen körülmények között a tankerület be is zárathatja az intézményt. Farkas Lilla szavai szerint a perben érintettek érdekei is azt kívánják, hogy mielőtt lezáruljon a kártérítési ügy, s azért is sürgették meg az eljárást, mert információik szerint a Kúria csak októberre tűzte volna ki a tárgyalást.