Megéri nagyon mélyre menni – Először hirdettek ilyen versenyt, egyből egy magyarországi talajszelvényé lett a 2025-ös Világ Talaja cím

Hiba lenne azt gondolni, hogy ez a téma csak pár megrögzött tudósnak, vagy gazdálkodónak fontos, hiszen a föld a lábunk alatt túlzás nélkül a jövőnk egyik záloga. Középiskolások egy táborban ismerkedhettek ezzel a témakörrel. Bizakodásra ad okot, hogy a fiatalok nagyon jól értik, miért kell ezzel a kinccsel a mostaninál sokkal gondosabban bánni.