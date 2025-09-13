A Fidesz kommunikációs igazgatója azt nem tudta megmondani, hogy a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora mennyibe kerül.
Hiba lenne azt gondolni, hogy ez a téma csak pár megrögzött tudósnak, vagy gazdálkodónak fontos, hiszen a föld a lábunk alatt túlzás nélkül a jövőnk egyik záloga. Középiskolások egy táborban ismerkedhettek ezzel a témakörrel. Bizakodásra ad okot, hogy a fiatalok nagyon jól értik, miért kell ezzel a kinccsel a mostaninál sokkal gondosabban bánni.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2025-ös táborában jártunk.
Rodeóbika, parasportágválasztó, kerekesszékes vívás, síelés, lézerharc – pár olyan élmény, amit a máltaiak mozgássérülteknek szervezett balatonfenyvesi táborában lehetett kipróbálni. Felejthetetlen élményt szereztek a résztvevők és segítőik is.
A kislányhoz mentőhelikoptert hívtak, a rendőrség nyomoz.
Csak erkölcsi bizonyítvánnyal lehet ezentúl gyermektáborokban dolgozni a Fidesz törvényjavaslata szerint. Az elvárás a középiskolás önkéntesekre, civilekre nézve is kötelező lesz.
Sem szexuális aktus, sem erőszak, sem fizikai kényszerítés nem történt.
A szántódi tábor várva várt megújulásának kacifántos történetét az MKKP társelnöke osztotta meg a szélesebb nyilvánossággal.
Mit jelent baloldalinak lenni akkor, amikor a munkás egyúttal fogyasztó is? Miért támadja nehéztüzérséggel a Szikra Mozgalmat a Fidesz? Miért nyúlnak utánuk még egy táborhelyszín kiválasztásnál is? Miért nem lesz párt a Szikra? Videó!
Múlt héten ért véget a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány alkotótábora. Nyári Oszkár beszélt a küldetésükről.
Köztük több ezer gyermeket.
Nepál a világ legmagasabb hegycsúcsa, az Everest alaptáborának költöztetésére készül, mert a globális felmelegedés és az emberi tevékenység okozta gleccserolvadás miatt már nem biztonságos.
Antony Blinken amerikai külügyminiszter attól tart, hogy korlátozhatták a kínaiak az emberi jogi főbiztost.
Nincs egységes táboroztatási díj, egyes pedagógusok feleannyiért dolgozhatnak a Csodaszarvas programban, mint más kollégáik.
Döbbenetesen alacsony órabérről adott számot az egyik pécsi általános iskola tanára, amikor arról írt a Facebookon, hogy a pedagógusok mennyi pénzért táboroztatják a diákokat az önkormányzat Balaton parti nyaralójában.
Az egyik táborozó rokonáról derült ki, hogy fertőzött.
Két fertőzöttet a Szent László kórházba szállítottak.
Egyelőre két fertőzöttről tudni.
Így akarja megnyerni a kormány a 2022-ben először szavazó fiatalok egy részét.
Maszkot viselő ismeretlenek késekkel és baseball ütőkkel támadtak rá szombat éjfélkor kárpátaljai romák átmeneti táborára Lemberg (Lviv) külvárosában, a támadás következtében egy ember meghalt, négyen súlyosan megsebesültek - adta hírül az MTI ukrán hírportálok hírei nyomán.
Kigyulladt a Városliget beépítése ellen hónapok óta tiltakozó ligetvédők egyik tábora keddre virradóan. Az aktivisták szerint szándékos gyújtogatás történt.
Eladnák, de nem hirdetik. Nem árulják, a diákokat mégis kizárták onnan. A vagyonkezelő hallgat. Sok kérdést vet fel az állami tulajdonba került balatonberényi diáküdülő sorsa.
A kínai tinédzser esetéről a BBC számolt be. A fiatal egy internetfüggőséget kezelő központba került, ám élve nem jött ki onnan többé. Édesanyja elmondása szerint fia holtteste tele volt sebekkel.
Kilencven hátrányos helyzetű kisgyerek nyaralhatott Nógrádban ingyen egy hétig: legtöbben életükben itt használtak először kiépített fürdőszobát, s meglepődtek, mert egy nap hatszor kaptak enni.
Megkezdődik hétfő reggel az észak-franciaországi Calais-ban spontán módon kialakult, de mostanig megtűrt migránstábor hatósági felszámolása, a telepről a több ezer Nagy-Britanniába átjutni vágyó embert franciaországi befogadó központokba szállítják át.
Az utóbbi években megszokott menetrendnek megfelelően, a Tusványos elnevezésű Fidesz-tábort a gyergyói Jobbik-tábor követi, Orbán Viktor után pedig Vona Gábor fejti ki Európa-vízióit Erdélyben.