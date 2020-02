Optimista partner a demencia megelőzésében is segít

A boldog ember jó példáját a vele élő is követi, ahogy együtt öregszenek, az Alzheimer-kór és a demencia jelentős kockázati tényezőit tarthatják távol maguktól – állapították meg a Michigani Állami Egyetem kutatói egy nagy létszámú, hosszú távú kutatásban.

"Rengeteg időt töltünk a párunkkal. Biztathat arra, hogy sportoljunk, együnk egészségesebben, figyelmeztethet, hogy vegyük be a gyógyszert. Ha derűlátó, egészséges emberrel élünk, hasonlóvá válhatunk: így valóban tovább élünk és megelőzhetjük a mentális betegségeket" – mondta el a medicalxpress.com portálnak William Chopik, az egyetem pszichológiaprofesszora, a tanulmány társszerzője. Ha például a pár egyik tagja abbahagyja a dohányzást, néhány hét vagy hónap múlva valószínűleg a másik is követni fogja – tette hozzá. "Ha az Alzheimer-kór vagy az elbutulás felé mutató kockázati tényezőket nézzük, azt találjuk, hogy sok tényező az egészséges életmóddal kapcsolatos: a normális testsúly fenntartása és a rendszeres mozgás jelentősen befolyásolja az esélyeket, de vannak pszichológiai faktorok is. Úgy tűnik, hogy aki optimista partnerrel él együtt, annak jobbak a mutatói ezeken a területeken" – magyarázta Chopik.

A Journal of Personality című szaklapban ismertetett vizsgálatban, amelynek társszerzői Jeewon Oh, az egyetem másoddiplomás hallgatója és Eric Kim, a Harvard Egyetem Közegészségügyi Karának viselkedéstudományi kutatója, csaknem 4500 heteroszexuális párt követtek legfeljebb nyolc éven át egy nagyobb tanulmány keretében, amely az egészség és a nyugdíjas kor összefüggéseit elemezte. Azt találták, hogy összefüggés lehet az optimista partnerrel való együttélés és a kognitív képességek gyengülésének megelőzése között az otthoni egészségesebb életvitel miatt. "Értelmezhető ez úgy, hogy az optimista adja a példát, a partnere pedig követi. Ugyan vannak kutatások olyan emberekről, akik féltékenyek a partnerük jó tulajdonságaira, vagy olyanokról, akik kellemetlennek érzik, ha a párjuk irányítani akarja őket, de ezeket ellensúlyozzák azok az eredmények, amelyek szerint összefügg az optimizmus és a kapcsolat boldog megélése" – tette hozzá.

Bár az öröklődés is szerepet játszik abban, hogy derűlátó lesz-e az ember, Chopik szerint van bizonyíték arra, hogy meg is lehet ezt tanulni. "Kutatások szerint az embereknek van erejük, hogy a személyiségükön változtassanak és intervenciós programok is léteznek, amelyek alapján az optimizmus kialakítható" – magyarázta a kutató.