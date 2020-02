Sokan meghaltak az erős havazás és a lavinák miatt Afganisztánban

Háromra emelkedett a Kínán kívüli halálesetek száma.

Japánban bejelentették csütörtökön, hogy meghalt egy koronavírussal fertőzött idős asszony. A hatóságok közlése szerint csak a halál beállta után fedezték fel, hogy a beteg elkapta a koronavírust, és feltehetően Japánban fertőződött meg, mert a közelmúltban nem járt külföldön. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentése szerint világszerte már több mint 60 ezer fertőzöttet tartanak számon. A tüdőgyulladást okozó vírus fertőzöttjeinek túlnyomó többsége – 59 800 ember – Kínában betegedett meg, közölük 1367-en haltak meg a WHO tájékoztatása szerint. Kínán kívül Hongkongban, a Fülöp-szigeteken és Japánban követelt egy-egy halálos áldozatot a kór. Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön leszögezte, hogy Kína minden bizonnyal képes lesz a minimálisra szorítani az új koronavírus okozta járvány hatását, és tartani fogja az idei évre kitűzött gazdaságfejlesztési célkitűzéseket.



Az új koronavírus közép-kínai gócpontjához közel fekvő Huangkang városban bejelentették, hogy péntektől szigorítanak a járvány terjedését akadályozó intézkedéseken: lakónegyedeket fognak elzárni a külvilágtól, és csak a feltétlenül szükségesre korlátozzák a közlekedést az utakon. Az élelmiszereket és egyéb szükséges cikkeket speciális, arra kijelölt állami alkalmazottak fogják eljuttatni a város lakóinak – közölte a városvezetés. Kikötött csütörtökön Kambodzsában a Westerdam nevű óceánjáró, amelyet korábban több ázsiai kikötőben is elutasítottak attól tartva, hogy az utasok esetleg az új koronavírus hordozói lehetnek. Bár a tulajdonos, a Holland America Line közlése szerint senki nem lett beteg az 1455 utas és a 802 fős személyzet tagjai közül, Thaiföld, Japán, Tajvan és a Fülöp-szigetek előzőleg nem engedte kikötni a hajót, amely végül a kambodzsai Szihanukvillbe futott be. Hun Sen kambodzsai miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte: elutazik Szihanukvillbe, hogy személyesen találkozzon a Westerdam hajóról leszálló utasokkal. A kormányfő már korábban is azt hangoztatta, hogy az igazi betegséget nem a vírus, hanem a félelem okozza. Kambodzsa – több más ázsiai országgal ellentétben – nem állította le a Kínából érkező közvetlen légi járatokat.

Szoros együttműködést szorgalmaz az EU

Az Európai Unió tagországai, köztük Magyarország is szoros, aktív, arányos intézkedésekből álló, bizonyítékokon alapuló együttműködést szorgalmaznak az új koronavírus okozta esetleges járvány megelőzése érdekében – jelentette ki Szigeti Szabolcs, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) helyettes államtitkára Brüsszelben. A Kínában felbukkant vírus terjedése miatt összehívott egészségügyi miniszteri EU-tanács egynapos rendkívüli ülését követően a helyettes államtitkár magyar újságíróknak azt mondta, hogy az uniós országok a szolidáris segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozták a fertőzés által érintett országoknak, így Kína mellett a „kevésbé erős egészségügyi felkészültséggel rendelkező” nemzeteknek is. Úgy vélekedett, hogy a koronavírus által kiváltott egészségügyi helyzet kezelhetőnek tűnik, de a „globális veszélyt jelentő járvány kitörésének kockázatait hordozza magában”. A járvány következtében kialakuló foglalkoztatási zavar érzékenyen érintheti Európát az egészségügy területein is - tette hozzá. Szigeti Szabolcs kijelentette: a magyar kormány időben megtette a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Járványügyi Hivatal (ECDC) ajánlásait is figyelembe véve kidolgozta a szükséges eljárásrendet. A kormány létrehozott egy úgynevezett operatív törzset, amely el is kezdte az elfogadott cselekvési terv végrehajtását – tette hozzá. Kiemelte továbbá, hogy a kormány elismeréssel tekint a nemzetközi szervezetek tevékenységére, valamint az uniós közös polgári védelmi mechanizmusra, amelynek keretében a fertőzés gócpontjának számító Hupej tartományban rekedt magyar állampolgárok is hazatérhettek. A helyettes államtitkár szerint Európa a felkészülés időszakában van. A kormányok ezen időszak alatt gyorsan, hatékonyan és összehangoltan cselekszenek. A különböző országok szakértőcsoportjai előremutató kutatásokat végeznek a vírus virulenciájának, természetének és a fertőzési láncoknak a megismeréséért – közölte Szigeti Szabolcs. Elmondta azt is, hogy a brüsszeli tanácskozás során az uniós tagországok fontosnak nevezték az utazók tájékoztatását, a védőmaszkokra, gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre vonatkozó központi beszerzések megvalósítását, az egészségügyi dolgozók biztonságának szavatolását, valamint a határvédelem és az ellenőrzés jelentőségét – tette hozzá.