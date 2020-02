Szabad szemmel: Orbán a populista szélsőjobb sztárja, de a másik oldalon csak egy gyanús, kártékony despota

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 14.

Európában a nemzeti konzervatívok helyi keretekben gondolkodnak, de azon vannak, hogy egységesen lépjenek fel a kontinensen, ám kérdéses, hogy mennyire tudják kívül tartani politikájuk kellemetlen elemeit és olyan programot felmutatni, amivel átvehetik az EU irányítását. A jobboldali populizmus napjainkban leginkább szitokszónak számít a nemzetközi sajtóban, olyan jellemzőkkel, mint a rasszizmus, antiszemitizmus, stb. E körök másfél hete összegyűltek Rómában, hogy előkészítsék a nacionalista mozgalmak szövetségét. Ami persze nem lesz könnyű, hiszen az együttműködő nacionalizmus ab ovo eléggé képtelenségnek tűnik. Ezek az erők tavaly éppen a megosztottság miatt szerepeltek le az EP-választáson. És a legutóbbi római tanácskozáson is felszínre kerültek az elválasztó tényezők. Már az is nagy feladat volt, hogy mindenkit összetrombitáljanak. Salvini valamiképpen ki is húzta magát a részvétel alól. A legsokatmondóbb felszólalás Le Pen unokahúgához, illetve Orbán Viktorhoz fűződik. A magyar vezető az esemény igazi csillaga volt, hiszen már valóra váltotta a maga nacionalista konzervatív programját. Elveti a bevándorlást és a kulturális sokszínűséget. Nem kér a hagyományos jóléti államból. Ha ez a szövetség bármikor is képes lesz átvenni az ellenőrzést Brüsszelben, akkor gazdasági döntéseket kell hoznia a szervezet jövője érdekében, de itt azért vannak ellentétek az érintett pártok között. A tanácskozás szervezője, az izraeli politológus, Yoram Hazony azonban változatlanul úgy gondolja, hogy ha nem működnek együtt, akkor vesztésre vannak ítélve sokkal nagyobb hatalmakkal szemben. Ám a tudósítás hozzáteszi: ha nem néznek szembe azzal, ami elválasztja őket, akkor a nemzeti konzervativizmus soha nem lesz több nagy érdeklődést kiváltó, de fura gondolatnál.