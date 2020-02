84 millióért küldte el a kormány a külföldön élő nyugdíjasoknak a semmire nem jó rezsiutalványt

Hiába magyarázza, még mindig nem értjük.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 150 millió forinttal támogatja a Magyar Lovassport Szövetséget a 2024-es párizsi olimpiai kvalifikáció megszerzése érdekében. A két fél közötti megállapodásról tartott pénteki sajtótájékoztatón Palkovics László miniszter hangsúlyozta, hogy a "magyar gazdaságtörténet legerősebb minisztériumaként" az ITM-nek kötelessége a feladatkörétől látszatra távol álló ügyeket is támogatnia. "A magyar lovaskultúra évezredes nemzeti alapérték, melynek megőrzéséért, újbóli megerősítéséért, korszerű továbbviteléért minden eszközzel tennünk kell" - mondta Palkovics László, hozzátéve, a lovasoktatás ma már a tananyag része. A miniszter elmondta, a kormány kiemelt ágazatként kezeli a sportot és célul tűzte ki a lovassport támogatottságának és népszerűsítésének biztosítását. Emlékeztetett arra, hogy első és legfontosabb lépésként a kormány a sportlétesítményeket fejlesztette. A lovassportot érintő beruházások között volt a Nemzeti Lovarda megújítása, a bábolnai, a mezőhegyesi és a szilvásváradi ménesbirtokok fejlesztése, amelyek így magasszintű nemzetközi versenyek rendezését is vállalni tudják. Az újabb támogatás segítségével a sportági szövetség elérheti célját, hogy legyen magyar lovas a párizsi olimpián. A most bejelentett 150 millió forintos támogatással a cél a profi sportolók és lótulajdonosok motiválása, a felnőtt és utánpótlás válogatottak menedzselése és a tehetséggondozás. Emellett szintén cél a külföldi szakemberek bevonása és a központi szakmai műhely megerősítése és üzemeltetése. A szövetség nevében Stróbl Dorottya főtitkár mondott köszönetet a támogatásért és ígéretet tett arra, hogy a megújult létesítményekben minőségi munka zajlik majd a jövőben is, mellyel elérhető lesz a legmagasabb cél, az olimpiai kvalifikáció megszerzése. Stróbl elmondta, hogy az idei tokiói játékokra nem jutottak ki a magyar lovasok, de a párizsi részvételre jó esély van, mert szerinte tehetséges, ügyes fiatalok vannak a sportágban, akikben lehet bízni.